(AVANCE) CANAL. SÁNCHEZ EXIGE LA DIMISIÓN DE RAJOY Y AFIRMA QUE “EL PSOE DE LA ABSTENCIÓN” TIENE “DIFÍCIL” PEDÍRSELA

El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo socialista, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene que dimitir por los casos de corrupción que afectan al Partido Popular.En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Sánchez señaló que, sin embargo, la actual dirección socialista no puede apostar por esa salida. “Me da la sensación que el PSOE de la abstención tiene difícil pedir la dimisión de Rajoy”, afirmó. De esta manera justifica que el PSOE no pida la comparecencia en el Pleno del Congreso de Rajoy sino que se limite a decir que solicitará que acuda a la comisión de investigación sobre la financiación del PP que todavía no ha sido constituida. Para Sánchez, esta posición de los socialistas en el Congreso parece una “excusa más formal que política”.