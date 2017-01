SÁNCHEZ ESTÁ CON "MÁS FUERZAS QUE HACE TRES SEMANAS" Y SIGUE TANTEANDO CON LOS SUYOS QUÉ HACER

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez sigue tanteando con sus más próximos colaboradores y con la militancia si decide dar el paso para recuperar el líderazgo del partido.Fuentes próximas a Sánchez indicaron a Servimedia que el exlíder socialista está “tranquilo, bien, fuerte” y “meditando” qué hacer, porque la candidatura de Patxi López -uno de sus más cercanos colaboradores- lejos de callarlo, lo han espoleado.Apuntan que todavía quedan cuatro meses hasta que se convoque oficialmente el proceso de primarias -en un Comité Federal en marzo o abril- y que Sánchez es consciente de que ese tiempo en política es mucho.Es por ello que, por el momento, no se ha marcado una fecha para dar a conocer qué hará finalmente, aunque otras fuentes indican que en los próximos días se puede saber algo.Aseguran que Sánchez “sigue pensando” qué hacer, porque “mucha gente” le anima a que se presente pese a que ahora se consideren ‘patxistas’ y apoyen la candidatura del exlehendakari frente a la posible opción de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.Las fuentes consultadas reconocen que Sánchez ha estado “tocado, que no deprimido”, por los cambios de algunos de sus más extrechos colaboradores, pero que ahora eso le ha servido de “revulsivo” y está "con más fuerzas que hace tres semanas".Quiere hablar "con toda su gente" y con cargos medios e intermedios del partido para pulsar el sentir de la militancia antes de decidir si se lanza a la lucha por la Secretaría General del PSOE. Desde su entorno aseguran que a Sánchez le mueve la cuestión política y no, como algunos le critican, el afán de asegurarse un futuro profesional, ya que tiene muchas "ofertas de trabajo fuera".