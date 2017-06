PSOE. LEVY (PP) PIDE A SÁNCHEZ "MODERACIÓN" EN LUGAR DE "SUBTERFUGIOS" Y "EQUIDISTANCIA"

Etiquetas

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, reclamó este lunes al socialista Pedro Sánchez que en su segunda etapa como secretario general del PSOE apueste por la "moderación" en lugar de por los "subterfugios" y la "equidistancia" con la que considera que ha actuado hasta el momento.Levy hizo estas declaraciones a su llegada a un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, en el que intervinieron el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes."Sánchez ya ha perdido dos veces en unas elecciones generales con la estrategia de querer ir de la mano y parecerse a Podemos. Por lo tanto, si sigue con esta estrategia es el mismo PSOE de siempre, lo cual desde el PP lamentamos porque preferiríamos un PSOE en el consenso, en los grandes pactos, en la moderación y, sobre todo, con una idea clara de Cataluña".Levy censuró los "subterfugios" a los que, a su juicio, recurre Sánchez al proponer una reforma de la Constitución para establecer un modelo territorial federal que reconozca la existencia de un país plurinacional, como ha aprobado este fin de semana el 39 Congreso del PSOE en su ponencia política.La dirigente popular incidió en que Sánchez plantea este tipo de soluciones "para contentar a todo el mundo" y criticó que "son una equidistancia para no tener una posición clara ante el grave desafío independentista".Levy manifestó que lo acordado en el 39 Congreso del PSOE demuestra que no hay "nada nuevo bajo el sol" en esta segunda etapa de Pedro Sánchez como secretario general, al que pidió que apueste por la "moderación" en vez de buscar mayorías parlamentarias alternativas a la del PP para tratar de echar a Mariano Rajoy de La Moncloa."Si quieren entorpecer la legislatura y que no se pueda gobernar por el berrinche de no haber ganado las elecciones, creo que están haciendo un flaco favor a la política española y a la estabilidad y a la certidumbre, eso es lo necesario para que haya progreso y creación económica", concluyó.