PSOE. SÁNCHEZ REIVINDICA EL 15-M FRENTE A LA “INVOLUCIÓN” DE DÍAZ ESCONDIENDO A LA MILITANCIA

El exsecretario general del PSOE y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que comparte las reivindicaciones del 15-M de una democracia más abierta, algo que contrapuso a la “involución” que ve en que su rival Susana Díaz rechace consultas a la militancia. “No consultar a la militancia es esconder a la militancia”, afirmó. En su mitin de cierre de campaña en el Parque de Berlín de Madrid, Sánchez comenzó citando los “nueve largos meses” en los que “se ha cometido el error de dejar sin líder al PSOE”. Además, agradeció a las plataformas que se autoorganizaron pidiendo “primarias ya” y han seguido luchando y “sorteando todos los diques que nos han puesto por delante”.Aseguró que estamos “en vísperas de un nuevo PSOE, el de la militancia”, que deje atrás al de “los notables”, y señaló a José Borrell, primer secretario general elegido en primarias y luego rechazado por el aparato del partido y que estuvo presente en el acto, por “abrir camino” indicando cómo debía ser el PSOE, y le reconoció: “Sin ti esto no hubiera sido posible”.RECUPERAR LA "CREBIBILIDAD·Reiterando sus tesis de siempre, Sánchez abogó por un PSOE “del lado de los votantes a la izquierda” y “recuperando la credibilidad”, en la que los militantes decidan el destino del partido y no “cuatro” como en los comités federales de octubre, y citó los casos de corrupción del PP para rechazar la abstención, que no era necesaria parlamentariamente, y porque no es estabilidad tener al primer presidente del Gobierno que tiene que testificar ante la Audiencia Nacional por presunta financiación irregular del partido. En esa línea, pidió a Mariano Rajoy “que no arrastre a España en su caída, que asuma su responsabilidad y que dimita”.A la candidatura de su rival, Susana Díaz, le recriminó el discurso del miedo y la “involución” que esconde su afirmación de que consultar a la militancia es “esconderse” detrás de ella. “No consultar a la militancia es esconder a la militancia”, contrapuso, afirmando que comparte las reivindicaciones del 15-M que pedían una democracia más abierta. Sánchez también le criticó a Díaz su idea de préstamos para estudiantes, que significaría estar endeudado nada más terminar la carrera y que le parece “fruto de la improvisación” de un programa presentado a última hora debido a que creía que iba a “arrasar” en avales y luego en las primarias.