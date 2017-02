SÁENZ DE SANTAMARÍA CONTRAPONE LA ESTABILIDAD DEL PP A QUIENES SON INCAPACES DE "GOBERNARSE A SÍ MISMOS"

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó este sábado al PP como sinónimo de estabilidad frente a otros partidos que son incapaces de “gobernarse a sí mismos” y que practican la política del “sólo puede quedar uno”.Así se pronunció Sáenz de Santamaría durante el acto que los populares han celebrado en Málaga para presentar las líneas básicas de la Ponencia Económica y de Administración Territorial, que se debatirá en el XVIII Congreso Nacional que el partido de Mariano Rajoy celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid. Durante su alocución, presentó al PP como un partido que “cree en España” y en su unidad, al que le “motiva todos los días seguir construyendo país”. Esto le sirvió para dejar claro que los populares aspiran a que todos los españoles disfruten de los mismos derechos y de los mismos servicios públicos. Tras presentar al PP como un “partido moderado” que conoce el “valor de la estabilidad”, se refirió a lo “muy revuelto” que está el mundo actualmente para que “algunos quieran dotar a España de inestabilidad política”. Dejó claro que los populares son una formación unida, lo que le permite estar en condiciones de gobernar, ya que, se preguntó, “¿cómo van a gobernar un país tan complejo como España quienes no están en condiciones de gobernarse a sí mismos?”.En un mensaje velado a Podemos, aseveró que frente a quienes crean “eslóganes lilas o morados, porque se están desvaneciendo al practicar la política de suelo puede quedar uno”, el PP es una formación “al servicio de los españoles”.DIÁLOGO Y ACUERDODefendió que su partido no practica “de boquilla” el diálogo, ya que lo ofrece tanto en el Gobierno como en la oposición. Prueba de ello, destacó, es que este martes obtuvo el apoyo de otras fuerzas políticas en asuntos como la garantía juvenil, las cláusulas suelo y el bono social. Sáenz de Santamaría no quiso pasar por alto la cuestión territorial. En este ámbito, dijo, el Gobierno se esfuerza por “mejorar el funcionamiento” del Estado de las Autonomías, una labor que pasa por “sentarnos en la silla, dialogar y hablar con todos. Ese es nuestro instrumento”. También destacó que el PP “siempre” saca a España de las crisis provocadas por el PSOE, porque “sabemos hacer el diagnóstico y porque sabemos que el empleo es lo más importante”, al tiempo que se comporta de manera “absolutamente escrupulosa” cuando se trata de “gastar el dinero”. Por último, lanzó un guiño al presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, camuflado de dardo a la presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al afirmar que mientras el primero se fue a Madrid –cuando fue secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad- “para aprender” y aplicar los conocimientos obtenidos, ella quiere irse a Madrid para asumir la Secretaría General del PSOE sin haber acreditado si ha sido capaz de adquirir alguna noción durante su etapa al frente del Gobierno andaluz.Por su parte, el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del Partido Popular, Javier Arenas, ensalzó la figura de Rajoy como la quintaesencia de la “serenidad”, el “equilibrio” y la “prudencia” cuando las “cosas son complejas” y la de Sáenz de Santamaría como hacedora de “milagros”. Frente a quienes “quieren inventar la democracia”, que data en España de 1978, invitó al PSOE a “reivindicar ese legado” del que ha formado parte. Atacó a los “populismos”, a los que definió como “arrogantes”, “prepotentes” e incapaces de escuchar” y previno contra hablar “en nombre de la gente”, porque ésta representa “a muchas ideologías y a mucha pluralidad”.