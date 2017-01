AZNAR SEGUIRÁ EN SU "SITIO", LA NUEVA FAES AUTÓNOMA DEL PP, Y DESCARTA CREAR UN NUEVO PARTIDO

Etiquetas

El expresidente del Gobierno José María Aznar fijó este jueves para su Fundación FAES, ahora autónoma del PP en una situación que ve coherente con sus orígenes, la "tarea" de seguir contribuyendo al debate de ideas y descartó tácitamente fundar un nuevo partido: "España es nuestra tarea y queremos hacerla bien, desde nuestro sitio. Ahí vamos a permanecer".Aznar, presidente de FAES, clausuró un acto convocado bajo el lema 'Ideas para la sociedad española', el primero de relevancia desde que dimitió como presidente de honor del PP, desligando definitivamente fundación y partido, y al que asistieron, no obstante, el vicesecretario general de los populares, Javier Maroto, y la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy.El expresidente del Gobierno quiso vincular la ”nueva etapa” de FAES a sus orígenes, al subrayar que “se entiende mejor si se recuerda la historia que nos ha traído hasta aquí”. Así, recordó que se fundó en 1989 para “confrontar ideas con una izquierda de pretensiones hegemónicas en lo cultural y sin rival que desafiara su mayoría electoral de entonces”, que elaborara una alternativa y la llevara al gobierno; que se fundó "vinculada al Partido Popular y coordinada con él, pero que, para preservar al máximo su carácter abierto y alejarla de la pugna política diaria, permaneciera como una institución diferenciada y autónoma del partido al que daba servicio". No pretendía, dijo "dar respaldo a un partido para reemplazar a otro", sino de "gobernar con otras ideas".Por ello, prosiguió, hoy FAES inicia "una nueva etapa", que "tiene mucho de proyección de futuro pero también algo de retorno a los orígenes", con la defensa de unas ideas frente a otras. "Es lo que queremos hacer y es lo que vamos a hacer", indicó, para retomar el propósito al final de su intervención: "España es nuestra tarea y queremos hacerla bien, desde nuestro sitio".Como avance, sintetizó el que a su juicio es uno de los grandes retos del momento: "Superar la suma de fragmentaciones" que imponen en España "agendas tan parciales, tan divergentes y desconectadas unas de otras", de forma que "se utilizan las estructuras políticas para ejercer sobre el cuerpo social presiones disgregadoras y depresivas" y "partes esenciales del sistema político" se limitan a representar "una posición de partido".FALSO DILEMAEn esta línea, tachó de falso dilema el que acotó entre "disolución o ruptura", refiriéndose a que España, Europa y Occidente en general creen que tienen que elegir entre renunciar a sus principios para favorecer la convivencia y no "ofender" a sus antagonistas o asumir la ruptura del conjunto."Se nos propone que elijamos entre acuerdos y reformas, cuando necesitamos los dos", dijo en obvia referencia a si el PP ha de renunciar a aplicar sus políticas en aras de favorecer el consenso con la oposición. O, en alusión al conflicto nacionalista de Cataluña, "nociones como soberanía o ley deben ser disueltas para evitar una fractura, porque su defensa ofende y divide".Respecto a la UE, denunció que se le pide que renuncie a "sus propósitos fundacionales para evitar su propia quiebra, porque su empeño integrador y supranacional ofende y divide" a los estados-nación como el Reino Unido, y, en cuanto a Occidente, que disuelva sus principios porque los derechos universales "ofenden y dividen" a los musulmanes.Así, concluyó que hay que liberarse de ese "falso dilema" y "asumir que a veces al afirmar lo que hace posible la convivencia seremos acusados de hacer imposible la convivencia", porque "las fracturas se vencen defendiendo la sociedad abierta, no disolviéndola".