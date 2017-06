PSOE. LOS SINDICATOS PIDEN A SÁNCHEZ "RECONSTRUIR UN DISCURSO DE LA IZQUIERDA"

Etiquetas

Los máximos responsables de los sindicatos UGT y CCOO pidieron este sábado al PSOE y a su secretario general, Pedro Sánchez, "reconstruir el discurso de la izquierda" y derogar las reformas que más han perjudicado a los trabajadores.Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, intervinieron en la apertura del 39 Congreso Federal del PSOE en el que se elegirá a la dirección política de Sánchez. Toxo subrayó que es la primera vez que CCOO interviene en un congreso del PSOE, lo cual es indicativo de que "algo está cambiando en este país". Sus primeras palabras fueron para felicitar "muy sinceramente" al partido por su "éxito democrático" y al secretario general por su elección, extensivo a sus dos contrincantes, Susana Díaz y Patxi López. Se mostró confiado en que el éxito se extienda a las conclusiones políticas porque "lo necesita el PSOE" pero sobre todo lo necesitan los trabajadores en un momento en el que se ha podido constatar la "ingente" transferencia de renta desde el trabajo al capital. Considera por ello "imprescindible reconstruir un discurso de la izquierda" que permita recuperar esos cuatro puntos de PIB transferidos y que se pueda iniciar la senda para la recuperación de la justicia social y la solidaridad. "Necesitamos un PSOE fuerte instalado en la izquierda que recupere la centralidad de la política que nunca debió perder", dijo, con un discurso "nítidamente de progreso" en el que "vamos a coincidir plenamente". En contra de la tesis del Gobierno, alertó de que la crisis está aún "muy presente" en las condiciones de vida de la gente, en los derechos perdidos, el debilitamiento de la democracia, la "amenaza" penal a los sindicalistas o en la "ley mordaza". Llamó al PSOE a trabajar por "desalojar al PP" pero sobre todo por combatir las políticas neoliberales con las que se ha gestionado la crisis. "ESPERANZA DE FUTURO" Álvarez intervino después para celebrar que los militantes han situado al PSOE "en la esperanza de futuro" para millones de trabajadores con una "lección de transparencia, de debate, de democracia interna" nunca antes vista. El PSOE tiene que ser el futuro, dijo, pero sin olvidar su pasado y "orgulloso" de que "cada piedra" del Estado del bienestar tiene detrás a un ugetista o a un socialista. Aseguró que la UGT del siglo XXI es feminista y llama a los ciudadanos a combatir la "insoportable" lacra del "terrorismo machista", y llamó también a reconocer que en la transición a la democracia "todo no fue perfecto" y es necesario sacar a los represaliados de las cunetas. Pidió también al PSOE la derogación del artículo del Código Penal que amenaza con prisión a sindicalistas por participar en piquetes, "el acto más noble y solidario que se puede hacer" para garantizar el derecho de huelga de los trabajadores. Alertó de que la globalización no puede mermar la democracia ni la soberanía de los ciudadanos sobre las empresas y los mercados, y en ese sentido pidió que no se apruebe el Tratado de Libre Comercio de la UE con Canadá, el CETA, "por la puerta de atrás" del Parlamento y sin un "debate mplio por parte de la ciudadanía". Álvarez aseguró que los sindicatos contribuirán a "generar las condiciones necesarias" para un cambio político, social y económico que tenga como punto de partida los veinte puntos que entregaron a los partidos antes de las últimas elecciones generales. Entre ellos, reclamó explícitamente "la derogación de las reformas laborales", tanto la del PP como la anterior del PSOE, porque sin ella será "muy difícil avanzar" en la recuperación de derechos de los trabajadores en un país en el que "se gana mucho dinero pero se reparte muy mal".