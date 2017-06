SUSPENDIDOS “POR RAZONES INTERNAS” LOS CONGRESOS PROVINCIALES DEL PP DE GIRONA Y VALENCIA

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, explicó este lunes que se han suspendido "por razones internas" los Congresos provinciales de Girona y de Valencia. Salvo estos dos casos, el periodo congresual se desarrolla “con absoluta normalidad”.En rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, hizo balance del periodo congresual, destacando que ya se han celebrado 33 cónclaves provinciales mediante el sistema de doble vuelta y aún quedan por delante otros 12.No obstante, precisó que “no se van a celebrar por ahora” los de Girona y Valencia. En el primer caso, Maíllo aseguró que “en muy poco tiempo habrá una solución” e incidió en que para ello “se está hablando con mucha gente”. Se trata, dijo, de un territorio “muy complicado” para el PP donde se busca “la mejor de las soluciones”.En Girona hay que tener en cuenta que el presidente provincial es el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y que no está claro el perfil del candidato. Génova quiere una solución “pactada y acordada por todos los factores”, teniendo en cuenta la fuerte presión independentista” que viven allí los partidos tradicionales.En cuanto a Valencia, la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los dos candidatos, Vicente Betoret y Mari Carmen Contelles, ha derivado en esta suspensión provisional. Lo importante ahora, en palabras de Maíllo, es garantizar un “clima mínimo de acuerdo” de cómo desarrollar el sistema de votación.También se precisa, remarcó, que haya “garantías” de que el día posterior a la votación reinará “la normalidad”. “La unidad es un valor esencial”, insistió, antes de reconocer “que no hay nada descartado” en este territorio y que la “posibilidad” de crear una Gestora “está ahí”, aunque a día de hoy no se ha planteado seriamente.40 ANIVERSARIO DEL PPPor otro lado, el coordinador general de los populares anunció que el PP está preparando una serie de actos para conmemorar el 40 aniversario de la formación, con el propósito de poner de relieve su contribución a “nuestra democracia y nuestro Estado de bienestar”. En este aniversario, se celebrarán cinco foros (democracia española, compromiso con Europa, el Estado de bienestar, un partido comprometido con la liberad y política territorial) durante el mes de septiembre, Igualmente, habrá una exposición fotográfica por toda España y se realizaran otros 17 actos autonómicos desde septiembre hasta diciembre. Todavía no se ha determinado quiénes participarán en los foros, pero la idea que manejan en Génova es que intervengan, además de políticos, miembros de la sociedad civil e incluso periodistas que en épocas concretas cubrieron acontecimientos relevantes relacionados con la formación y cuenten “cómo sucedió”.