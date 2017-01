Salellas (CUP) ve a ERC "secuestrada" por el PDeCAT y le insta a marcar perfil propio

Etiquetas

"Si no hay avances en fiscalidad y educación podemos situarnos en un 'no" a las cuentas

El diputado de la CUP Benet Salellas ha asegurado este lunes que ERC "está secuestrada por el discurso público del PDeCAT" y ha instado a los republicanos a marcar perfil propio en el Govern.

"ERC debería marcar perfil propio, y no lo hace. Ni en las votaciones en el Parlament ni en sus intervenciones. Está secuestrada por el discurso público del PDeCAT", ha destacado en una entrevista de 'El Periódico' recogida por Europa Press.

Al preguntársele por si CDC y ERC se entienden entre ellos mejor de lo que parece, ha destacado que "actúan como un solo sujeto" en sus relaciones con la CUP, algo que considera un error que los republicanos deberían cambiar.

También lamenta que tanto ERC como el PDeCAT "constantemente han estado calculando exclusivamente en la lógica de los réditos electorales" mientras el resto de soberanistas no tienen en cuenta la lógica electoral en este momento.

Salellas cree que ahora debe trabajarse para celebrar el referéndum y las elecciones constituyentes, a las que considera que deberían concurrir candidatos distintos a los actuales: "Todo lo que venga del mundo anterior no tiene mucho sentido".

EL IRPF, UN "EJE CENTRAL"

Sobre las negociaciones de los Presupuestos 2017, en las que la CUP ha puesto sobre la mesa una subida del IPRF que el Govern descarta, Salellas apunta a que la fiscalidad es un "eje central" para que el Ejecutivo catalán pueda tener el 'sí' definitivo de los anticapitalistas a las cuentas.

"Estamos ante una demanda fiscal en la que el único que está aislado es el PDeCAT, lo que aumenta la responsabilidad de ERC de llevarla a cabo", ha avisado, y ha defendido que actualmente las rentas altas tienen una presión fiscal privilegiada.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se implique en las negociaciones: "Ya ha dicho que no se presentará. A diferencia de sectores de su partido, él puede obviar la táctica y actuar en clave de país".

Preguntado por si una oferta en las negociaciones que no prevea ninguna modificación fiscal sería asumible para la CUP, ha respondido que eso lo decidirá la militancia, pero ha subrayado: "Si no hay avances en fiscalidad y educación podemos situarnos, perfectamente en un 'no".

"Hemos aceptado modificar solo uno de los tres impuestos. Ellos no quieren tocar nada. Esta actitud de búnquer es la que puede ser menos entendida por nuestra gente", ha alertado.

También ha considerado que nadie se ha quejado mientras la CUP ha ido facilitando votaciones a JxSí: "A la que hemos dicho que 'no ' a algo, ha habido quien nos ha tratado como a la sirvienta, con todo los respetos hacia ellas porque pongo el acento en el trato clasista que se les daba. Hay quien cree que son los amos del país".

ACTUACIONES DE LOS MOSSOS

Sobre los Mossos d'Esquadra, ha subrayado que es necesario un posicionamiento político nítido para que los mandos y el resto de agentes tengan claro que "deberán obedecer las nuevas instrucciones" de cara al despliegue de la hoja de ruta independentista.

Preguntado por si cree que existe un #pressingcomuns por el referéndum como hubo un #pressingCUP con la investidura de Artur Mas, ha dicho que no lo hay por parte de la CUP --"les hemos mimado"--, pero considera que sí hay un cálculo táctico en el PDeCAT y en ERC.