Sánchez Mato no entra en las "maniobras de distracción" del PP y dice que con Carmena habla "de todos los asuntos"

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, no entra en "maniobras de distracción" diseñadas por el PP tras el anuncio de la querella que presentarán contra él y la delegada Celia Mayer por presunta prevaricación en el informe relativo al Open de Tenis para añadir, a renglón seguido, que con la alcaldesa, Manuela Carmena, le une una "excelente relación" y que despacha con ella "sobre este asunto y sobre todos los asuntos".

Sánchez Mato se ha pronunciado así tras visitar las obras de la primera fase del Beti Jai después de que Carmena declarara el pasado viernes que tuvo constancia de que se iba a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción a los organizadores del Open de Tenis cuando el escrito ya estaba presentado y que le hubiera gustado conocerlo antes.

"Tengo una excelente relación, un cariño personal y respeto total por la alcaldesa y por mis compañeros de gobierno y no voy a entrar en ese tipo de maniobras de despiste, que no son de mi alcaldesa sino del PP, partido que está muy interesado en que se hable de otras cosas y no del mal uso del dinero público", ha manifestado el delegado.

"Hablo con Manuela (Carmena) todos os días, sobre este asunto y sobre todos los asuntos. Tenemos un equipo de gobierno cohesionado y decididamente luchando contra la corrupción, cosa que otros no pueden decir", ha declarado a continuación.

En cuanto a la querella anunciada por el PP, Carlos Sánchez Mato ha asegurado que no puede sorprenderse de que "el nuevo PP de Madrid se parezca tanto, tanto al antiguo" siendo "un partido que ha amparado todo tipo de acciones de financiación irregular, con corrupción de todo tipo y sumarios abiertos". "Cuando hay presuntos casos de actuaciones no adecuadas, que lo que hagan sea atacar a quien las denuncia... Creo que la ciudadanía tiene muy claro en qué lado esta el PP", ha declarado.

Sobre la querella y si Carmena era conocedora del informe, Carlos Sánchez Mato ha considerado "increíble que a alguien le puedan interesar cosas absolutamente menores en comparación con lo que se está hablando". "No voy a entrar en ese tipo de debate porque creo que eso es precisamente lo que pretende el PP, que hablemos de otra cosa, pero en esa dinámica no me van a encontrar", ha indicado.

Lo que hará será "defender el patrimonio y el dinero público, cosa que desgraciadamente no ha hecho el PP en sus más de 24 años" de gobierno y cuando ahora "se hacen de nuevas como que ellos no eran conscientes del daño al dinero público que se estaba cometiendo". En este punto ha recordado como anteriormente se "clamó en el desierto" y "nadie hacía caso ante lo que ocurría en Bankia" cuando años después los tribunales les han dado la razón. "Aquí nos va a pasar lo mismo", ha declarado.

Tampoco ha querido entrar en detalles sobre la estrategia seguida y que llevó a contratar una asesoría externa para la redacción del informe. En cuanto a la okupación del edificio de la calle Gobernador, el edil no ha querido pronunciarse pero sí ha sugerido su posición. "Sabéis perfectamente lo que opino", ha señalado antes de continuar con la visita por el Beti Jai.