Sánchez Mato dice que no guardan bazas ni conejos en la chistera para un presupuesto "muy difícilmente mejorable"

"Es un proyecto muy difícilmente mejorable con las enmiendas del PSOE aceptadas", declara. La negociación con los socialistas se retoma el lunes

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha asegurado que no se guardan bazas para sacar a relucir ahora en enero ni es cuestión de "sacar conejos de la chistera" o de disfrazarse para conseguir el sí de los socialistas en un presupuesto "muy difícilmente mejorable con las enmiendas del PSOE ya aceptadas.

El concejal ha explicado en rueda de prensa que el proyecto de presupuestos aprobado en Junta de Gobierno el pasado noviembre fue mejorado en el proceso de enmiendas. De hecho, con las ya aceptadas procedentes del Grupo Socialista el proyecto "ha mejorado sustancialmente". Será el lunes cuando se retome la negociación entre PSOE y Ahora Madrid.

"No es un tema de sacar conejos de la chistera o de que me disfrace de algo. Hemos sido capaces de dialogar hasta el punto de dar respuesta a las peticiones que nos hacían (desde el PSOE) en la inmensa mayoría. Ahora podemos seguir dialogando y aportando elementos adicionales para conseguir un acuerdo con el PSOE", ha manifestado el concejal.

Carlos Sánchez Mato ha defendido que lo importante no es buscar dónde está el fallo que llevó al 'no' por el momento del PSOE. "No es un tema de culpabilizar" sino de retomar las conversaciones para que haya un buen presupuesto aprobado "lo antes posible". Todo ello después de insistir en que el gobierno de Ahora Madrid ya aceptó "un porcentaje elevadísimo de peticiones que hizo el PSOE". "No nos las tuvieron que arrancar porque eran mejoras que compartimos", ha declarado.

El titular de Economía y Hacienda ha destacado la "absoluta capacidad de diálogo de Ahora Madrid y PSOE para conseguir algo que es mejor hacer acompañados" y siempre con un fin, tener unos "presupuestos brillantes para la ciudad".

La negociación del PSOE está siendo "muy franca" y realizándose "con un perfil bajo y correcto". Sobre las claves del 'no' del PSOE, el edil ha remitido a los socialistas. "No puedo inventar disensos, no encuentro motivo", ha manifestado, después de asegurar que le hubiera gustado que el presupuesto se hubiera aprobado a tiempo, razón por la que se dejaron la piel.

Preguntado sobre si la gestora del PSOE puede haber influido en la decisión de los concejales capitaneados por Purificación Causapié, Sánchez Mato ha contestado que no está al corriente de lo que ocurre internamente en el PSOE. "Nosotros negociamos con el Grupo Municipal Socialista y no tengo nada que decir de procesos internos de otras organizaciones políticas", ha contestado después de asegurar que él no entra "en dinámicas internas de partidos de la acera de enfrente (PSOE) ni de la acera propia (en relación a Podemos, confederados con IU)".

Y es que "especular sobre en qué medida afecta la inestabilidad de otro partido no construye" siendo lo importante "cómo mejorar la situación de Madrid aprobando unos presupuestos que dejen muy claras las prioridades de este gobierno y de la oposición".