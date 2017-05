Sánchez (PSOE) se compromete a la obligatoriedad de consultar a la militancia sobre pactos postelectorales

Etiquetas

El candidato a la secretaria general del PSOE, Pedro Sánchez, que esta mañana ha ofrecido un mitin en el auditorio Parque Fofó de Murcia, se ha comprometido, si gana el próximo 21 de mayo las primarias socialistas, a que exista la obligatoriedad en los Estatutos del partido de consultar a la militancia sobre los pactos y acuerdos postelectorales.

Sánchez, que ha sido precedido en la palabra por el alcalde de Alhama de Murcia, Diego Conesa, la presidenta de la Plataforma en apoyo a Pedro Sánchez, Maria José Partera, y el alcalde de Calasparra, Pepe Vélez, ha insistido en su discurso, tomando unas palabras del socialista Ramón Rubial, en la importancia de que la militancia se sienta igual de importante que los cargos del partido.

Por eso, se ha defendido de las críticas de aquellos socialistas que le acusan de querer dividir el partido. "Hay que mojarse y decir las cosas sin eufemismos, ofreciendo a los militantes un camino. No quiero arrasar en avales ni dimisiones en bloque, porque la única condición la pondrán los afiliados con su voto".

El candidato a la secretaria general ha destacado, ante un auditorio de cerca de un millar de asistentes, "el orgullo" de pertenecer a un partido con una gran historia, ahora se cumplen los 138 años de su fundación, y que ha conseguido grandes logros en materia de Educación, Sanidad y derechos sociales, pero ha advertido, en relación a la abstención que provocó un nuevo gobierno de Mariano Rajoy, que "pareciéndonos a la derecha no podremos derrotar a la derecha".

Así, ha aseverado que el regeneracionismo "es ahora más importante que nunca" y ha recordado la responsabilidad histórica contraída con "nuestros padres y abuelos" de lograr que los jóvenes vean en el PSOE un partido que puede reformar Murcia y el conjunto de España.

En este punto ha dirigido sus críticas al actual jefe del ejecutivo, Mariano Rajoy, del que ha dicho que tiene el "dudoso" honor de ser el primer presidente de la democracia "que va a tener que testificar ante la Audiencia Nacional", por eso le ha pedido que se inspire en otro presidente "como él" que tampoco gozaba de la aprobación del pueblo como fue Richard Nixon para que "tenga sentido de estado".

Una idea, la de pedir la dimisión de Rajoy, que ha repetido en varias ocasiones, reforzando la idea del lema de su campaña 'Sí, es sí', en referencia al 'No es no' que utilizó cuando era secretario general del PSOE y se negó a que el partido favoreciera un gobierno del PP.

"Y es que, desde 2008, tenemos un presidente con dos sombreros, por un lado, el de los recortes de cara a la ciudadanía y, por otro, cuando está en 'Génova', el de la barra libre para los suyos", ha apostillado.

Aunque sus críticas no sólo han ido dirigidas hacia el líder del PP, sino que en referencia a la moción de censura que plantea ahora el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Sánchez ha insistido en que "hace un año no hubiera hecho falta plantearla, porque había una opción real de derrocarlo", por eso ha insistido en que las mociones "se trabajan con el diálogo, no con ruedas de prensa para dejar en evidencia a posibles para compañeros para el acuerdo".

"Quiero decirle a la militancia de Podemos que el PSOE, no es un enemigo de su partido", ha añadido.

Por otro lado, Pedro Sánchez ha subrayado la necesidad de no seguir mirando al pasado del partido, del que ha dicho sentirse muy orgulloso, porque "se corre el riesgo de seguir siendo esa fuerza importante del siglo XX", y lo importante es "liderar la izquierda de este país y no ser la tercera fuerza como nos ha condenado Susana".

Algunos de sus dardos también han ido dirigidos a la candidata a la secretaria del PSOE, Susana Díaz, y ha vuelto insistir en una idea que le gusta recalcar en sus mítines. "Cuando veo algunas fotos con socialistas ilustres, pienso que hace 35 años estarían aquí con nosotros", en relación los ex presidentes Rodríguez Zapatero y Felipe González.

De este modo, ha pedido que durante la campaña por las primarias socialistas "no se privatice el patrimonio socialista que es de todos" ni tampoco que se "divida", lamentando que el PSOE se abstuviera ante un PP que lo que hizo fue tratar de derogar leyes sociales aprobadas por anteriores mandatarios del PSOE.

LEY DE MUERTE DIGNA Y OTROS COMPROMISOS

Sánchez se ha comprometido, si finalmente es secretario general del PSOE, a abrir un debate y promover una Ley de Muerte Digna, a reivindicar un estado laico para que la Iglesia tenga que pagar el IBI, crear una Comisión de la Verdad para impulsar la Ley de la Memoria Histórica, acabar con las 'puertas giratorias' y los aforamientos

"Porque nosotros ya conquistamos el pasado, pero tenemos que conquistar el futuro, porque la gente piensa que el PSOE es solo un partido que fue importante durante el pasado siglo", ha aseverado.

Así, ha pedido el voto a la militancia "para que nunca más un secretario general del PSOE tenga que dimitir por la palabra dada a los militantes", y añadía que "siempre defenderé la autonomía del PSOE, por eso no goberné, porque puse condiciones a Pablo Iglesias".