Sánchez a Susana Díaz: "Le recuerdo que la humildad es cien por ciento PSOE y la soberbia es cero por ciento PSOE"

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha dicho este viernes a su contrincante en la carrera por liderar a los socialistas Susana Díaz que la "humildad es cien por ciento PSOE y al soberbia el cero por ciento PSOE".

En un acto público con la militancia en el Teatro Cervantes de Almería, Sánchez le ha "recordado" a Díaz esta máxima después, según ha remarcado, de "oír y ver cómo presumía de avales". "Me parece bien, lo respeto pero después de que lo que vimos ayer no me cabe ninguna duda de que el nuevo PSOE lo va a decidir la militancia y no cuatro en un despacho", ha trasladado.

En esta línea, y tras remarcar que este jueves la "militancia se vistió de gala" para valorar los más de 53.000 avales recabados por su candidatura "para sorpresa de todos", ha reprochado que estén utilizando el "discurso del miedo y de la mentira".

"Ese discurso del miedo que usa la derecha y no la izquierda", ha apuntillado para advertir de que "algo va mal en la organización cuando el cumple la palabra dada tiene que dimitir y los que lanzan insidias contra compañeros se aferran al cargo", en alusión al secretario general de los socialistas de Málaga, Miguel Ángel Heredia.

