Sánchez afirma que la corrupción del PP demuestra que el no "debió ser no"

El candidato a la secretaría general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que los constantes casos de corrupción que rodean al Partido Popular (PP) demuestran "hoy más que nunca" que el no "debió ser no".

En ese sentido, el exlíder de los socialistas ha defendido, en declaraciones recogidas por Europa Press, el discurso regeneracionista como "fundamental" y ha identificado la corrupción de los populares con una "historia interminable".

Sánchez ha lanzado un mensaje a Podemos, después de que Pablo Iglesias haya planteado la posibilidad de introducir una moción de censura para apartar a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. En ese sentido, el candidato socialista ha cuestionado a la formación morada si la corrupción del PP es superior ahora que hace un año.

Después de su actuación esta mañana antes más de un millar de militantes en León, ha pedido el voto a los afiliados segovianos de cara a las primarias para destacar que hace un año "no habría hecho falta" una moción de censura, si el partido de Pablo Iglesias no se hubiera opuesto a su investidura.

Los mensajes del exsecretario general también han alcanzado a Rajoy, a quien ha exigido pensar "en España", asumir su responsabilidad y presentar su dimisión como líder del Ejecutivo.

Y a quienes, desde el PSOE de Segovia defendieron la abstención, Sánchez les ha inquirido si "así" pensaban acabar con el paro y la corrupción.

REIVINDICACIÓN

De este modo, el candidato ha reivindicado el "no es no" y ha argumentado que no se trata de un proyecto político sino de la conclusión a la que lleva un modelo que apuesta por la regeneración democrática.

Igualmente, Sánchez ha apostado por que las primarias del 21 de mayo sirvan para que el PSOE haya vivido "por última vez" la situación en la que un secretario general tiene que dimitir "por cumplir con la palabra dada" y ha recalcado que hay que salvar al partido "de la abstención y no de la militancia".

La postura de Pedro Sánchez garantiza que los estatutos del PSOE determinen la manera de afrontar acuerdos postelectorales. El candidato ha descartado que abogue por el "asambleísmo" y ha afirmado que quiere que los socialistas sean la fuerza del cambio "y no del recambio".

PRESUPUESTOS

Asimismo, el candidato a la secretaría general ha señalado que si Rajoy consigue los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado en el Parlamento "se verá lo absurdo" de la abstención del PSOE.

Si su candidatura sale adelante, Sánchez ha prometido crear una comisión paritaria y "tan a la izquierda" como quieran los votantes y afiliados. Según sus postulados, no quiere "girar" a la izquierda, sino que el PSOE sea "la referencia" de ese espectro político.