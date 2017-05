Sánchez no descarta una moción de censura pero no apoyará la de Iglesias: "Quien lidera la oposición es el PSOE"

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y candidato a volver al puesto, Pedro Sánchez, ha insistido este martes en que él no descarta una moción de censura contra Mariano Rajoy, pero no ha advertido de que no va a "estar en ninguna moción de censura que sea fallida" y no va a "apoyar la moción de censura liderada por Pablo Iglesias porque quien lidera la oposición es el PSOE".