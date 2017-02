Santamaría, a ERC y CDC: "El referéndum no se va a celebrar ni en Cataluña ni en Baviera ni en Véneto"

Etiquetas

Cleries dice que el Gobierno sabe más "precintar que dialogar": "Sepan que lo que no consiguió la dictadura no lo van a conseguir ustedes"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcado este martes en el Pleno del Senado que el Ejecutivo del PP "respeta la ley" y la "respuesta oficial a un referéndum de autodeterminación es que no puede celebrarse y no se va a celebrar".

"El referéndum de autodeterminación no se va a celebrar en España, como no se va a celebrar en Baviera, como no se va a celebrar en el Véneto. Y no creo que ni Alemania, Italia y España seamos países poco democráticos", ha enfatizado.

Así ha respondido Sáenz de Santamaría en la sesión de control al Gobierno al senador de Convergencia Josep Lluis Cléries y al senador de ERC Miguel Ángel Estradé, que han acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de no dialogar y no escuchar a los catalanes sino de "amenazar con precintar" los colegios en Cataluña para impedir el referéndum.

ESTRADÉ: "¿VAN A SUSPENDER LA AUTONOMÍA?

Cléries ha asegurado que el Ejecutivo del PP dice "no a todo" y ha pasado de la operación diálogo a la "operación precinto". "Saben más precintar que dialogar. Sepan que lo que no consiguió la dictadura no lo van a conseguir ustedes", ha proclamado, tras denunciar que se "persiga a los demócratas por sus ideas" y hayan sentado en el banquillo a Artur Mas.

En parecidos términos se ha expresado Estradé, que ha preguntado a Santamaría si van a precintar colegios y suspender la autonomía de Cataluña para evitar el referéndum, así como seguir "procesando" a los dirigentes que responden a un "mandato popular mayoritario".

A renglón seguido, ha recordado a Sáenz de Santamaría que si repasa la historia de Europa verá que, ante el deseo de un pueblo de votar y ejercer su libertad, "la que ha salido perdiendo ha sido siempre la ley y la libertad se ha abierto paso". "Cuando la ley se utiliza para que una mayoría no vote, la ley se acaba convirtiendo en el ultimo refugio de los opresores", ha agregado.

"SIEMPRE EL COMODÍN DEL PROCÉS"

La vicepresidenta ha recalcado que el diálogo con Cataluña no es una "operación" del Gobierno sino una "vocación" y ha añadido que también tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. En este punto, ha asegurado que lo antidemocrático es no cumplir la ley y no reconocer la legitimidad de los tribunales.

Además, Sáenz de Santamaría ha echado en cara a Cléries que, tanto si son juzgados por desobediencia --en alusión al juicio al expresidente Artur Mas por la consulta del 9N-- como cuando hay un caso por corrupción --en alusión al caso del 35 que afecta a cargos de CDC--, siempre se acojan al "comodín del procés". "No se hagan ustedes víctimas cuando son responsables", ha afirmado.

Es más, señalado que no fue el Gobierno del PP ni la justicia la que echó a Artur Mas de la Generalitat, sino que "fue la CUP". "Y ustedes lo aceptaron, como han aceptado perder el respeto a la ley, perder la moderación en Cataluña y aceptar el modelo radical de la CUP", ha manifestado, para añadir que están "preocupados" por la "tensión y la radicalidad" a la que están sometiendo a Cataluña.

Y ha aprovechado para aludir a las denuncias que están realizando directores e inspectores de Educación hablando de "presiones" para abrir los colegios el 9N. "Si quiere hablar de educación y de respeto a los maestros, basta con que vea usted lo que están diciendo los maestros y los directores de los institutos estos días en Cataluña", ha apostillado.

A ERC le ha recordado el caso del exjuez Vidal, que admitió públicamente irregularidades como en la recogida de datos fiscales en Cataluña. Y después de que Vidal haya renunciado a su escaño, le ha dicho que en este caso el que "paga el pato es el chivato", como se diría "en los colegios".

"Me pide que le dé explicaciones por cumplir la ley y ustedes no explican por qué un señor de su partido presume de cometer ilegalidades, por qué no explican a los ciudadanos si es verdad que les vigilan y piden datos y tienen listados de jueces por sus creencias e ideologías", ha declarado la vicepresidenta.

INTERPELACIÓN DE PODEMOS

Después Sáenz de Santamaría ha contestado esta tarde a una interpelación sobre este asunto, esta vez formulada por la senadora de Podemos Pilar Garrido, quien ha reprochado al Gobierno que no haya "sabido enfrentar el problema" del modelo territorial y que insista en negar que "España es un país de países, una nación de naciones".

Garrido ha lamentado el "deterioro paulatino y constante del modelo territorial", que está "cada vez más alejado de los ciudadanos" y está "socavando los cimientos de la convivencia", lo que genera un "malestar creciente en algunos territorios". "Esto no ha ocurrido de repente y el Gobierno podría haber hecho mucho y bien, pero ha hecho poco y mal", ha criticado.

"Lo que somos los españoles lo decidimos los españoles. España no será una nación de naciones mientras no lo acepte el conjunto del pueblo español", ha contestado Santamaría, quien ha afeado a la senadora que quiera "hacer a los españoles comulgar" con el modelo de España que tiene el partido morado, ya que no le parece "muy democrático".

La vicepresidenta ha instado a Podemos a "plantear una reforma de la Constitución, lograr los votos, que lo aprueben Congreso y Senado y después los españoles" si lo que desea es cambiar el modelo territorial e incluir el derecho de autodeterminación. "Convenza a más gente para que le den esa mayoría porque si no, no es posible. Los atajos no son posibles", ha afirmado.

Aunque con "dificultades", Santamaría considera que el Estado de las autonomías "funciona" y ha alcanzado "grandes niveles de descentralización y de satisfacción", algo de lo que los españoles pueden sentirse "orgullosos". En su opinión, "claro que es mejorable, pero no por la vía de la revolución ni de considerar que uno puede cambiar las cosas sin seguir los procedimientos" establecidos.

Según ha indicado, el consenso para reformar la Constitución es "básico" y no ha visto un nivel de acuerdo "suficiente" entre las fuerzas políticas para llevarla a cabo. Además, ha remarcado que la Carta Magna debe "servir a las mayorías y a las minorías" y no para "imponer un modelo social o económico".

Ante la defensa del derecho a decidir que ha hecho la senadora de Podemos, la 'número dos' del Ejecutivo ha subrayado que este concepto "no existe", sino que es un "eufemismo" para "tratar de vender de forma simple una idea compleja para que cale mejor en los ciudadanos".

Santamaría también ha reprochado a la senadora que quiera "hablar en nombre de los ciudadanos" cuando alerta de la crisis del modelo territorial, y le ha recordado que la última encuesta del CIS, conocida este mismo martes, refleja que el 30,3 por ciento de los votantes de Unidos Podemos son partidarios de no modificar la actual estructura del Estado y que el 62,5 por ciento de los españoles tampoco quieren cambiar el modelo.