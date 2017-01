Sanz: "El único partido capaz de generar confianza, ilusión y esperanza en el futuro es el Partido Popular"

Etiquetas

El presidente del PP de La Rioja, Pedro Sanz, ha destacado que, en estos momentos en los que "en la política de nuestro país los partidos emergentes empiezan a sumergirse y los que estaban arriba no tienen ni líder ni proyecto y solo generan inestabilidad" los españoles "saben que el único capaz de generar confianza, ilusión y esperanza en el futuro" es el Partido Popular.

Pedro Sanz ha realizado estas declaraciones durante la apertura de la presentación de la Ponencia Económica y de Administración Territorial que se ha celebrado este sábado en Riojaforum y en donde han participado también el vicesecretario Autonomías y Ayuntamientos del Partido Popular, Javier Arenas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, así como la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.

Durante su intervención, Pedro Sanz ha querido reflexionar sobre el proyecto del PP "un proyecto que cree en España, en los españoles, en el estado de las autonomías y que ha transformado el país y los territorios" y ante ello ha defendido "el orgullo de manifestar nuestro trabajo" porque "es algo necesario" para todos los españoles".

Tras dar la bienvenida a los asistentes, Sanz también ha querido tener unas palabras de agradecimiento al trabajo de Xavier García Albiol puesto que "está luchando en un territorio no tan fácil como el de La Rioja" pero le ha mostrado "todo nuestro apoyo" porque "va a conseguir resolver la situación y que el PP se asiente en Cataluña y marque la pauta general de este partido: la unidad de España y la solidaridad entre todos los territorios".

"LA RIOJA SE IDENTIFICA CON EL PP"

En clave regional, el presidente del PP de La Rioja ha destacado que, al mirar a La Rioja "debemos darnos cuenta de que es un territorio que se identifica con el PP" y "es hora de decir a la ciudadanía los beneficios que el PP ha conseguido para la transformación de esta tierra y también para España".

"Antes La Rioja no era nada, no tenía competencias, la situación económica no era la mejor pero con el PP al frente asumimos una responsabilidad, un proyecto que creía en la autonomía y que dotó a esta tierra de mayor identidad, con San Millán de la Cogolla, y su capacidad de autogobierno, su autonomía política".

Todo -ha reflexionado- "educación, sanidad, servicios sociales contribuyeron con el PP a dotar a La Rioja de esa autonomía que le ha hecho solvente y nos ha servido para mejorar la calidad de vida de los riojanos, les hemos dado voz y formamos parte de un país en donde a La Rioja se le tiene en cuenta".

"No debemos olvidarlo, hoy estamos en los primeros lugares del conjunto de los territorios de España en empleo y en renta per capita, o en cualquier indicador y esto es fruto del esfuerzo y del proyecto del PP, un proyecto que hay que defender porque es un valor al alza".

En este sentido, ha detallado, "con estas políticas se demuestra que, con todo el respeto para el resto, los más pequeños somos los más grandes en calidad de vida y estamos en mejores condiciones que otras autonomías".

De cara al próximo Congreso, ha defendido, "nos vamos a adaptar a los tiempos y a las circunstancias para adaptar nuestro proyecto político a la realidad, ese es nuestro objetivo, evolucionar con los tiempos y buscar reformas en beneficio de los españoles".

CENICEROS PONE EN ALZA EL VALOR DEL DIÁLOGO

Por su parte, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha destacado el valor "del diálogo" como negociación y voluntad para "crecer y crear empleo" tal y como ha sucedido en La Rioja.

"Hemos asumido un esfuerzo importante por renovar el diálogo social y convertirlo en permanente, asumiendo que es un elemento enriquecedor para lograr un crecimiento económico y cohesión social", ha destacado.

"Hoy en La Rioja contamos con un órgano permanente de encuentro que es ejemplo de buen gobierno y en el resto de España la escucha activa y el diálogo son los principios que han permitido que la Conferencia de Presidentes se resolviera con un éxito importante".

La Rioja "cumple con la estabilidad presupuestaria y somos una comunidad con la menor presión fiscal del país y con la menor deuda sobre el PIB y pagamos a los proveedores en 27 días y tenemos solvencia económica para no acudir al FLAB", ha destacado.

"Cultivamos un clima social y político estable, gobernamos con minoría pero con acuerdos importantes" y como reto de cara al próximo Congreso nacional del partido "nos va a permitir ajustar nuestras propuestas con afán constructivo y cerca de la gente" para darles "confianza y garantías".

ESPAÑA, "DIVERSA" PERO "UNIDA"

"Queremos seguir trabajando para consolidar nuestro estado de bienestar, educación y sanidad y todo ello bajo el principio de la igualdad de derecho de todos los españoles de que las personas serán nuestra prioridad" todo "en una España diversa" pero "unida y solidaria en la que no se acepten chantajes porque hay cosas que no son negociables".

Una España "que mire siempre hacia adelante y con decisión, una nueva etapa en España presidida por la necesidad de diálogo y acuerdo en el que todo el que quiera aportar podrá participar en ello porque es lo que nos piden los españoles", ha finalizado.