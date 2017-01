Sara Hernández dice que la fecha del Congreso Federal obliga a no organizar los regionales "con la pausa necesaria"

Etiquetas

La secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández, considera que las primarias y el Congreso Federal son "tardíos", y ha lamentado que eso "obliga" a "no poder organizar" los congresos regionales "con la pausa y la reflexión necesaria".

"El Congreso es tardío y las primarias son tardías porque para cerrar heridas lo que hace falta es hablar de esas heridas (...) Es necesario hablar y, por tanto, el Congreso se tiene que celebrar lo antes posible. Tristemente, por parte de la comisión gestora, se decidió una fecha que, en mi opinión, es tarde", ha manifestado la líder de los socialistas madrileños en una entrevista con Europa Press.

"Eso nos obliga a los responsables regionales a no poder organizar un Congreso con la pausa y la reflexión necesaria", ha agregado Hernández, quien ha señalado que, a su vez, la comisión gestora alega la necesidad de "retrasar la celebración del Congreso Federal para hacer un debate político de ideas en profundidad".

Según Hernández, "en cualquiera de los casos, debate en profundidad no está reñido con hacerlo lo antes posible". "Los socialistas podemos hacer las cosas en el tiempo adecuado y hacerlas bien. No me planteo otro escenario", ha apostillado.

Sobre el Congreso del PSOE-M, Hernández ha dicho que sobre la base de las fechas del Congreso Federal, 17 y 18 de junio, se buscará "el calendario óptimo para que se produzca la mayor participación de la militancia, porque el verano está de por medio".

"Tendremos que valorar si antes o después del verano es la fecha más idónea", ha agregado la líder de los socialistas madrileños, que ha recordado que trasladó al presidente de la comisión gestora, Javier Fernández, que "lo ideal es que los dos congresos se pudieran celebrar antes de las vacaciones de verano", y así poder "encarar el inicio del curso político en septiembre con todos los deberes internos hechos".

Asimismo, Hernández ha reafirmado su intención de presentarse a las primarias para ser reelegida secretaria general, y ha señalado que cada día que pasa se ratifica porque recibe "más muestras de apoyo por parte de los compañeros" y porque quiere "participar de forma muy activa en el músculo del PSOE a nivel federal".

"Desde Madrid tenemos mucho que aportar y apoyar a nivel federal y, por supuesto, no me puedo olvidar de que en el Ayuntamiento de Madrid y todos los municipios de la región haya un PSOE fuerte y contundente que ponga frente a las políticas del PP y abra una nueva etapa de ilusión y optimismo para los madrileños", ha manifestado.

Sobre otros posibles candidatos, ha dicho que "cualquier compañero que desee presentarse que lo haga, por favor, porque el resultado final no lo decidirá nadie externo, lo decidirán los compañeros de Madrid".

Asimismo, ha valorado de forma positiva que haya más de una candidatura, al afirmar que "siempre la confrontación democrática es muy positiva".

"Además, así el mensaje es claro a la ciudadanía de que somos un partido plural, que debate y que decide, y a partir de ahí todos juntos a trabajar en la misma línea", ha añadido.

Tras considerar que el balance de su gestión es "positivo", ha señalado la necesidad de "seguir profundizando", de ahí su "deseo" de presentarse a la reelección.

"Salí de un Congreso extraordinario, veníamos de una gestora, de una situación dramática en Madrid, y lo señalé desde el primer momento, mi proyecto no era a corto plazo sino a largo plazo, es un proyecto que no tiene fecha de caducidad y se ha de prolongar en los últimos años", ha agregado.