Setién: "Me voy sin rencor y eternamente agradecido"

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha asegurado este domingo tras disputar y perder ante el FC Barcelona (1-4) su último partido en el Estadio Gran Canaria al frente del equipo que se va "sin rencor" alguno y "eternamente agradecido" tanto al club, por haber confiado en el y darle trabajo, como al equipo por haber podido disfrutar junto a sus jugadores.

"Me voy sin rencor, eternamente agradecido por lo que este club y equipo me ha dado, porque me recogieron del paro y no lo olvidaré. Me dieron la oportunidad de convertirme en un entrenador de cierto prestigio. Siempre estaré agradecido a Las Palmas y su afición, que ha disfrutado", aseguró en rueda de prensa.

Setién, con diferencias con el presidente, se va pero no cierra la puerta a volver en un futuro pese a la dificultad que ahora mismo ve para que esto ocurra. "No es fácil, a los años que tengo sobre todo. No es fácil, pero tampoco puede ser imposible, no lo sé. El fútbol da muchas vueltas", matizó.

Sí confirmó que todo lo hecho y dicho ha sido en beneficio del club y equipo. "Lo digo y es lo que siento, todas las decisiones que he tomado y lo que he dicho aquí ha sido pensando en la UD, en el equipo y en su mejora. Hay personas a las que les afecta, hemos escuchado estos meses muchas cosas y respeto todo pero la realidad es que me voy con la conciencia tranquila. Para mí siempre ha estado el equipo y el club por encima de todo", argumentó.

"Me quedo con el cariño de la afición, desde el principio me he sentido querido y valorado, y afortunadamente terminamos así. A mi llegada dije que mi aspiración era que el día que me marchara dejara un buen recuerdo, de hombre honrado y trabajador, y me puedo marchar tranquilo porque lo he conseguido. Es lo que realmente me satisface", se sinceró.

Además, aseguró que ha podido entrenar a una serie de futbolistas que le han hecho disfrutar muchísimo. "Me hubiera encantado haber podido jugar con ellos. Hemos visto cosas que no se ven habitualmente en los campos de fútbol, y el crecimiento de un equipo a base de una propuesta que no es la habitual en equipos que todavía están creciendo", manifestó.

Por ello celebró la ovación que les ha brindado el público pese a los dos últimos meses que han sido muy malos en cuanto a juego y resultados. "Es una parte importante que me llena de satisfacción. Después de la racha que llevamos, la gente ha valorado un poco todo, la perspectiva que este equipo ha dado durante más de un año hasta hace dos meses, que ha sido extraordinario de juego aunque no nos hayan acompañado muchos resultados", comentó.

"No hemos podido ganar pero hemos dejado muchos detalles de lo que hemos sido como equipo y es lo que nos queda y recordaré. Y supongo que lo vivido al margen de estos dos meses es lo que nos ha agradecido la afición", aportó sobre la derrota de este domingo ante el FC Barcelona, liderado por el 'hat-trick' de Neymar.