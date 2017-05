Silva sobre la victoria de Sánchez en primarias: "Ahora toca comenzar a tomar decisiones para recuperar la credibilidad"

Etiquetas

La presidenta de la Diputación asume con "respeto" el resultado, pero no esconde su "orgullo" por haber apoyado a Díaz

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, ha reconocido este lunes el "apoyo muy relevante" obtenido por Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, y ha señalado que el nuevo secretario general del partido "tiene que tomar el timón y comenzar a tomar decisiones para recuperar la credibilidad de la ciudadanía".

En declaraciones a los medios, la socialista (que, junto con Abel Caballero, ha sido una de las grandes valedoras de Susana Díaz en Galicia) ha reivindicado el "ejemplo de democracia" que ha dado el PSOE en este proceso. "Ya me gustaría a mí que todos los partidos, los tradicionales y los nuevos, siguieran este modelo", ha subrayado, y ha expresado su deseo de que las primarias socialistas sirvan "para democratizar más la vida de otros partidos políticos" a los que "les queda mucho camino por recorrer para parecerse al PSOE".

Carmela Silva ha afirmado que, como persona "profundamente democrática", debe reconocer públicamente la victoria de Pedro Sánchez, que "obtuvo un apoyo muy mayoritario" de la militancia. Sin embargo, ha precisado que, "como persona de principios", se siente "orgullosísima" de haber dado su respaldo a Susana Díaz en las primarias.

"Es una gran líder, una mujer con mucha fuerza, convicción, profundamente socialista y hace unas políticas en Andalucía que ya me gustaría a mí que se hicieran en Galicia", ha proclamado, y ha añadido: "Asumo el resultado con profundo respeto, pero con el orgullo de haber apoyado a Susana Díaz. Yo no me escondo".

SIN "TRISTEZA"

La presidenta de la Diputación ha negado sentir "tristeza" por los resultados, ya que "en democracia, el que pierde y no lo asume con la elegancia que merece la política de nivel, no debería estar en política". "Yo soy una persona que merezco estar en política porque soy profundamente democrática y acepto siempre el resultado de las urnas, que han hablado con claridad", ha sentenciado.

Finalmente, Silva ha avanzado que, a partir de hoy, no hablará "nada" sobre cuestiones internas del PSOE, y se mantendrá "a la espera" de las decisiones de la nueva dirección, con la confianza de que el partido "recupere la credibilidad".