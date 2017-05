Simeone: "El miércoles tenemos un partido imposible para muchos, para el Atleti, no"

Etiquetas

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, mandó un mensaje de fe a la afición colchonera de cara al partido del próximo miércoles ante el Real Madrid, en la vuelta de las semifinales de 'Champions', y aseguró que pese a ser un partido "imposible para muchos", para el Atleti, no lo es.

"Me emociona ver a la gente, me enorgullece tener restos futbolistas, me hace muy feliz ver el ambiente que se vive... El miércoles tenemos un partido dificilísimo, para muchos imposible. Para el Atleti, no", afirmó el técnico argentino en rueda de prensa.

"Lo dije después del partido del Bernabéu nada más entrar al vestuario, nos enfrentamos al mejor equipo del mundo, hace goles todos los partidos, pero creo que se puede. Si no lo creyese no lo diría. Si estamos todos juntos y si entendemos que esto es una semifinal en nuestra casa -y la jugamos en consecuencia- tendremos nuestras opciones", dijo.

"Son cinco años y medio, casi seis, maravillosos, la gente es muy agradecida y se sigue entregando. Si nos golpean, nos seguimos levantando. Venimos haciendo desde comienzos de 2017 una de segunda vuelta muy fuerte pese a las dificultades y algunas situaciones que nos hicieron perder la regularidad que siempre ha tenido este equipo", dijo.

"Hoy nos encontramos en un lugar importante a falta de dos jornadas y estamos con la ilusión de poder cerrar (el objetivo de la tercera plaza) la semana que viene. No está cerrada, nos falta un punto", recordó Simeone ante los medios.

Además, el preparador rojiblanco fue preguntado por Tiago Mendes, que fue vital en los últimos minutos para evitar un gol en la victoria ante el Eibar (1-0) este sábado. "A Tiago y a Augusto los echamos de menos todo el año. Siempre hemos comentado que esta temporada ha sido la más difícil desde que llevo yo en el club por las situaciones que se fueron dando", valoró.

"Saúl, Gabi y Koke han jugado casi siempre, no han tenido recambio. Así que me ponen muy contento esos 15 minutos finales de Tiago, entró con corazón y no es casualidad que estuviera en el lugar que tenía que estar para salvar una situación de dificultad para el equipo", finalizó el 'Cholo'.