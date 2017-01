Soraya Rodríguez, partidaria de dialogar más con Podemos si no huye del Parlamento y asume que no es oposición al PSOE

Etiquetas

La diputada del PSOE y ex portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, se ha mostrado partidaria de que su partido dialogue más con Podemos en una Legislatura en la que el Gobierno de Mariano Rajoy carece de mayoría, pero, eso sí, si no huye del Parlamento y asume que es oposición al Ejecutivo y no a los socialistas.