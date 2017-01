Suárez (PP) critica el nombramiento de Alain Cuenca como experto en financiación y rechaza el "sectarismo"

Etiquetas

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Antonio Suárez, ha criticado este martes el nombramiento del profesor de la Universidad de Zaragoza, Alain Cuenca, como experto del Gobierno regional en materia de financiación autonómica, dentro del proceso de negociación con el Gobierno de España en esta materia. Ha rechaza el "sectarismo" del Ejecutivo que preside Javier Lambán.

En rueda de prensa, Suárez ha dicho que Cuenca dijo el pasado mes de noviembre que no hacía falta una Comisión de expertos, "que estaba todo hecho", por lo que "no deja de ser curioso" que ahora se incorpore a la Comisión de expertos regionales. Ha puntualizado que Cuenca tiene una gran capacidad técnica en economía.

Antonio Suárez ha considerado que el Ejecutivo debería haber "pactado" este asunto y debería haber buscado a "alguien que no fuera del PSOE", que no hubiera tenido participación en la elaboración del sistema de finaciación de 2009, actualmente vigente, recordando que Alain Cuenca formó parte del Ministerio de Economía en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. "No nos parece el más idóneo", ha indicado el diputado del PP, quien ha dejado claro que "desconfiamos" del Ejecutivo de Lambán.

SECTARISMO

Asimismo, ha señalado que el único proyecto de Lambán es el del "sectarismo", aseverando que está "desnortado" y que su única preocupación es "mantener el sillón y hacer piña con la izquierda, como si los temas más importantes no requirieran un tratamiento por parte de todas las fuerzas políticas".

La financiación autonómica "afecta a todos los aragoneses" y por lo tanto el presidente debe buscar un acuerdo con todas las fuerzas políticas, ha agregado el diputado del PP, quien ha expresado que este Grupo planteó en las Cortes, obteniendo el apoyo de la cámara, crear una Comisión especial de estudio para elaborar una propuesta conjunta en materia de financiación, si bien no se ha puesto en marcha porque el Gobierno regional no ha enviado al Parlamentos los criterios prioritarios para confeccionarla.

"Al final nos ha cogido el toro", ha lamentado Suárez, quien ha criticado "el ninguneo a las Cortes" por parte del Gobierno autonómico.

El diputado ha recordado que en 2007, durante la negociación del actual Estatuto de Autonomía, se pusieron de acuerdo partidos "tan dispares" como el PP e IU y "ese debería ser el camino para la financiación", que todos los Grupos participaran en la elaboración de una propuesta conjunta.