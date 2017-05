Susana Díaz se sentará con López y con Sánchez si gana las primarias para ver "de qué manera pueden aportar al PSOE"

Etiquetas

La candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado este sábado que si gana las primarias de su partido se sentará con los otros dos aspirantes, Pedro Sánchez y Patxi López, "para ver de qué manera pueden aportar en el futuro del PSOE". Así, ha insistido que no le pedirá el apoyo ni a López para ir en contra de Sánchez ni al revés sino que pedirá "a los dos que me ayuden a hacer grande al PSOE".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha garantizado que si vence el próximo día 21 quiere contar con todos los socialistas "al margen de a quien hayan apoyado" en estas primarias porque el partido "necesita recuperar mucho músculo y mucho talento" y porque ella no aspira a ser la mejor sino a rodearse de "los mejores".

Susana Díaz, que ha defendido que de este proceso de primarias el PSOE debe salir "unido" para así "dar respuesta a la demanda de los ciudadanos de tener un PSOE fuerte, sólido y con proyecto, que vuelva a hacerse cargo de España", también ha reconocido que la última semana de campaña ha sido "tensa".

Ha criticado que hay fuerzas políticas que "intentan intervenir en la libre voluntad de los militantes socialistas, unos con escraches, otros con numeritos desde la tribuna del Senado y también desde los insultos", al tiempo que ha insistido en reclamar a todos los socialistas que respeten a todos los compañeros "al margen de la posición política que tengan" porque quiere ser la secretaria general de todos los socialistas para "abrir un nuevo tiempo en el PSOE para que lidere un nuevo tiempo en España".

En otro momento de la entrevista, Susana Díaz ha considerado que ni a Mariano Rajoy ni a Pablo Iglesias les "hace gracia" que ella pueda ser la nueva secretaria general del PSOE "porque saben que vamos a ganar las elecciones como hicimos en Andalucía". "Cada vez que se acerca el día 21 más nerviosos los veo", ha dicho para explicar que esto ocurre porque saben que va a procurar "levantar al PSOE para ganar al PP y al resto de fuerzas".

EL PSOE NECESITA LEVANTARSE CUANTO ANTES

De otro lado, Susana Díaz ha admitido que el PSOE está ahora "mucho más dividido" que hace dos años, lo que achaca a haber obtenido "los peores resultados electorales", por lo que ahora "vamos a tener que llevar a cabo una labor de unión y también de recuperar la confianza mayoritaria de los ciudadanos". "La fractura interna es evidente y el PSOE necesita levantarse cuanto antes, dejar de mirarse el ombligo y decir a los ciudadanos que estamos en condiciones de hacernos cargo de este país", ha agregado.

Entretanto, ha asegurado que "para defender un PSOE reconocible, que dé seguridad, que sea un proyecto autónomo, que abra un nuevo tiempo, no tengo que atacar a otro compañero", a la par que cuestionada por el gesto que tuvo el senador de Compromís Carles Mulet al romper una foto suya en la tribuna de la Cámara Alta ha dicho que "esas no son las formas que se usan en el debate ni en el político ni en el televisivo".

"Defiendo a la izquierda útil, la del BOE, la que hace leyes, otros usan el espectáculo, el teatro y el insulto, que será efectivo para salir en televisión pero no hace que nadie viva mejor, por eso reivindico la izquierda útil frente al teatro con el que algunos le hacen juego a la derecha", ha apostillado.

Preguntada por la compatibilidad de ser presidenta del Gobierno andaluz y líder del PSOE, Susana Díaz ha señalado que para ella no es un problema ostentar ambos cargos porque no tiene ninguna incompatibilidad en la defensa de los intereses comunes de los ciudadanos, a la par que ha recordado que es presidenta porque la votaron los andaluces y que a esta tarea se entrega "con pasión".

EL PSC ES NECESARIO

En cuanto a su programa, ha señalado que ella tiene "el programa del PSOE" y que "siempre será así". "Nunca tendré el programa de Susana Díaz porque soy candidata a la Secretaría General del PSOE, y evidentemente lo que decidan los militantes en todas las agrupaciones y después lo lleven al congreso, lo haré mío", ha aseverado antes de explicar que en breve hará una serie de propuestas sobre el modelo de partido, el estado del bienestar y para la cohesión territorial del país "porque la Secretaría General tiene que tener claro el modelo territorial en España".

Precisamente sobre el modelo territorial, Susana Díaz ha defendido que las personas están por encima de los territorios, que no está dispuesta a que nadie "levante muros entre los ciudadanos", ni a que se levante otra bandera que no sea la de la igualdad, "la de una España plural y diversa que nos hace ricos". "Los nacionalismos excluyentes dividen sociedades y no las enriquecen", ha apostillado.

Así las cosas, ha defendido que el PSC es "muy necesario" para articular el diálogo y el pacto que necesita España, cuando ha insistido que no va a entrar en "subastas para arañar un puñado de votos" y que siempre defenderá lo mismo en cualquier territorio. La andaluza ha vuelto a defender la Declaración de Granada y reformar la Constitución para "recoger la pluralidad y riqueza de España y también para garantizar la igualdad de los ciudadanos" una postura, ha aseverado, que no cambiará.

SOBRE FISCALIDAD

En otro orden de cosas, y al ser preguntada sobre su política fiscal, Susana Díaz ha explicado que defiende que lo que se tribute en el país sea "justo y progresivo" de manera que "pague más quien más tiene" porque entiende que el coste de la crisis "lo han pagado los trabajadores", todo tras criticar que este año "pagaremos más IVA e IRPF" porque hubo una amnistía fiscal dirigida a quien se llevó dinero a paraísos fiscales para no tributar.

Así las cosas, la candidata andaluza ha defendido que el sistema debe ser "progresivo, justo, debe evitar el dumping fiscal, garantizar que las comunidades autónomas tienen dinero suficiente para la educación, la sanidad y la dependencia, y no cargarlo en los hombros de los trabajadores y también manteniendo un sistema público de pensiones". Ha garantizado que no permitirá que se le apriete más el cinturón a los trabajadores "con salarios indignos" mientras "otros ganan mucho a costa de su esfuerzo".