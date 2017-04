Susana Díaz: Nieto deberá "asumir responsabilidades" si sigue "echando balones fuera y no da explicaciones contundentes"

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha advertido este viernes de que el secretario de Estado de Seguridad, el cordobés José Antonio Nieto, tendrá que "asumir responsabilidades" si sigue "echando balones fuera" y no ofrece "explicaciones contundentes" sobre la reunión que mantuvo en el Ministerio del Interior con el empresario y hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, Pablo González, investigado en la 'Operación Lezo'.

Así se ha pronunciado Díaz, a preguntas de los periodistas, a su llegada a los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, donde ha presentado al presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán.

A la pregunta de si Nieto debería dimitir, la jefa del Ejecutivo andaluz ha respondido que "evidentemente tendrá que asumir responsabilidades políticas como no dé explicaciones contundentes y si lo que está diciendo es que no se ha escondido, que sólo se ha escondido en el interior de su despacho".

Para la presidenta de la Junta, "este tipo de explicaciones no están a la altura de la gravedad de los hechos que ha cometido". "No sé qué acabará diciendo en el día de hoy, pero si ese es el camino que ha tomado, solo le conduce a asumir responsabilidades", ha añadido Susana Díaz, quien ha insistido en que Nieto no tendría que haber recibido a una persona bajo investigación judicial.

"Estamos hablando del Ministerio del Interior y de una persona que está al frente de la seguridad de un país, no de un partido político", ha manifestado la presidenta, quien ha subrayado que el comportamiento de Nieto tiene que ser "ejemplar" y no puede "echar balones fuera porque el responsable de la seguridad de un país no se puede estar reuniendo y recibiendo en un despacho del Ministerio a personas que están bajo sospecha de investigación social".

Así y tras considerar "muy grave" lo sucedido, la presidenta de la Junta ha señalado que "lo más grave" de ese Ministerio es que en los últimos meses "hay una confusión que empieza a parecer peligrosa, entre lo que es la responsabilidad sobre el interior de un país y la responsabilidad sobre el interior del PP".