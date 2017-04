Susana Díaz se dejará la "piel" para que el PSOE, cuanto antes, "deje de lamentarse" y se levante

Etiquetas

La precandidata a las primarias del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este viernes en un mitin en A Coruña que quiere que su partido, cuanto antes, "deje de lamentarse, se levante y vuelva a levantar a España", y, sobre todo, que nadie lo "acompleje", ni la derecha de Mariano Rajoy ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Seamos rebeldes y demos a España un partido socialista reconocible", ha pedido a sus compañeros.

Durante un acto en el Palexco de A Coruña, Susana Díaz ha expresado que es un honor y una enorme responsabilidad dar el paso de pedir la confianza de los compañeros y compañeras socialistas para convertirse en la primera secretaria general del PSOE. Ha señalado que, sin duda, es una responsabilidad, teniendo en cuenta que es un partido con más de 140 años de historia, con miles de personas que han estado al servicio de España, de la igualdad y del estado del bienestar.

Tras recordar que cuando llegó al PSOE a principios de los años 90, dos compañeros la tuvieron que avalar para responder de su conducta como "buena socialista", Susana Díaz ha señalado que hoy miles de hombres y mujeres, avalándola de cara a las primarias, van a responder por su comportamiento, algo que la carga de responsabilidad.

Ha expresado que quiere ser la primera mujer que llega a la Secretaría General del PSOE y que gana las elecciones en España y responder así a la confianza, la ilusión y la esperanza que miles de compañeros han depositado en ella, entre los que se encuentran muchos socialistas "veteranos".

Susana Díaz ha defendido que su candidatura es "colectiva", de todas las generaciones, de todos los territorios, de todas las lenguas y acentos y de todas las sensibilidades, porque quiere ser la secretaria general de todos los socialistas, sin ningún tipo de "exclusión" ni de diferencia. "Quiero que todos se sientan parte de un proyecto común, que es el que representamos", ha sentenciado.

Asimismo, ha recalcado que sabe lo que quiere, que el PSOE, cuanto antes, deje de lamentarse, se levante y vuelva a levantar España. "Ese es el proyecto y el reto que tenemos por delante y me voy a dejar la piel", según ha indicado Díaz, quien ha insistido en que para lograrlo hace falta un PSOE "unido de verdad, que se respete".

"Vamos a hablar bien del PSOE y de los compañeros que lo forman, apoyen a quien apoyen, avalen a quien avalen o piensen como piensen", ha señalado. "Quiero ser la secretaria general de todos y lo primero que os pido es que vamos a reforzar la fraternidad", ha apuntado Díaz, recalcando que solo con un PSOE fuerte, sin ningún complejo, se cambia la vida de la gente.

Asimismo, ha destacado que el PSOE es el partido de la igualdad de oportunidades y ella quiere tener el honor y la responsabilidad de volver a levantar la bandera de la igualdad en el conjunto de España.

Susana Díaz también ha querido dejar claro que la derecha "no va a acomplejar" al PSOE, una derecha que no ha sabido gestionar ni la crisis económica ni la recuperación y ahora está tratando de "maquillar el agujero de la Seguridad Social".

Susana Díaz ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy, que está al frente de un país con más riqueza, más trabajo, más PIB y más renta per capita que el que tuvo que gestionar Felipe González, tenga que pedir un préstamo de 10.000 millones para el fondo de reserva de la Seguridad Social.

Tras recordar que fue el Gobierno socialista de González el que puso en marcha el sistema público de pensiones en una España con menos riqueza que la de hoy, se ha preguntado cómo no puede ser capaz el actual Ejecutivo de Rajoy de garantizar la dignidad de más de nueve millones de ciudadanos que viven hoy con la incertidumbre sobre el futuro de sus pensiones.

Asimismo, la presidenta andaluza ha querido dejar claro que tampoco va a permitir que al PSOE lo acompleje el líder de Podemos: "no me voy a callar cuando ataque a la dignidad de los socialistas, no me voy a callar nunca, que ya está bien".

Díaz ha defendido que la única bandera de los socialistas es la de la igualdad entre todos los ciudadanos de España y que nunca han entendido de "fronteras, de muros ni de murallas" entre territorios ni entre el norte y el sur, porque lo que les importan son las personas.