Susana Díaz recuerda a Pablo Iglesias que "no le va a permitir a nadie" que cuestione "la dignidad" del PSOE

Etiquetas

La presidenta de la Junta y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, le ha recordado este jueves al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "no le va a permitir a nadie" que cuestione "la dignidad" del PSOE, al tiempo que ha criticado que éste quiera "intervenir" en el proceso de primarias de los socialistas.

En un acto público en Hinojos (Huelva), ha dejado claro que el PSOE no va a aceptar lecciones de Podemos ni de su líder nacional, Pablo Iglesias, que "ha amanecido queriendo ser el centro de la noticia".

Tras criticar su propuesta de una moción de censura al Gobierno del PP, Díaz le ha preguntado por qué permitió hace un año que fuera Rajoy el presidente del Gobierno y le ha reprochado que hace un año estuviera pendiente de "querer ser el vicepresidente" con su planteamiento de un gobierno de izquierdas. "No nos va a acomplejar a nosotros" una formación como Podemos, le ha interpelado a los asistentes.

Además, ha criticado que Iglesias quiera intervenir en el proceso del PSOE y "no me va a callar", ha sostenido la socialista, que ha remarcado que defenderá sus siglas "cada vez que esté en juego la dignidad del PSOE".

Díaz, que ha comparado el trama-bus de Podemos con las prácticas de la ultraderecha con otro autobús reivindicativo, ha ensalzado la figura de socialistas históricos y de relevancia como Felipe González, Alfonso Guerra o José Luis Rodríguez Zapatero. "No voy a permitir que cuestione la dignidad del PSOE", ha incidido.

Susana Díaz ha recordado que Podemos lleva "dos años votando de la mano del PP" en el Parlamento andaluz, por lo que ha diferenciado entre "la izquierda útil" que encarna el PSOE con "los tontos útiles de la derecha" que, a su juicio, representan los dirigentes de Podemos.

"No se puede dialogar con aquel que te está atacando y a nosotros no nos va arrugar nadie. El PSOE es mucho PSOE y tiene respuesta para volver a hacerse cargo de España", ha remarcado.

Susana Díaz ha defendido la "dignidad" del PSOE y ha recordado los avances sociales que se consiguieron en el país de la mano de gobiernos socialistas. Por ello, ha dejado claro que el PSOE "no tiene que recibir lecciones" ni del PP ni de Podemos.

En este punto, ha cuestionado de manera retórica si la derecha puede dar lecciones al PSOE cuando "lo que está pasando es muy grave" respecto al Gobierno de Mariano Rajoy con los últimos escándalos de corrupción o con "ministerios que están al servicio del PP", de manera que tienen que dar "muchas explicaciones y asumir muchas responsabilidades".

"Nosotros vamos a ganar porque somos mejores y no por sus errores; somos sensibles, somos mejores y por eso vamos a ganar", ha subrayado Díaz, que ha contrastado la postura del PP con el PSOE puesto que, a su juicio, "ellos quieren que le vaya mal a España para que les vaya bien a ellos y no les vamos a dejar".

Para Susana Díaz, "Rajoy es un presidente del Gobierno cruel con Andalucía" como se ha puesto de manifiesto, a su parecer, con los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ha lamentado "los recortes" en los fondos para las políticas de empleo del Gobierno, al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo que "haya maquillado los ingresos en la Seguridad Social", lo que le ha llevado a solicitar un crédito de 10.000 millones de euros porque "han vaciado la hucha de las pensiones".

Así, ha ensalzado el trabajo que el expresidente del Gobierno Felipe González hizo en su día para poner en marcha el Estado del Bienestar y "con un país más pobre que el de ahora". "Ellos dicen que no es posible porque no tienen sensibilidad; llevan años vendiendo que gestionaban mejor la economía y no saben", ha proseguido Díaz, que ha subrayado que desde el PP "no les van a acomplejar de nada".