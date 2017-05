Teodosic: "No hemos perdido contra un equipo de tercera, hemos perdido contra Olympiacos"

Etiquetas

El base serbio del CSKA Moscú Milos Teodosic ha asegurado tras caer este viernes ante Olympiacos en la 'Final Four' de la Euroliga que no han sido derrotados por "un equipo de tercera división", sino por "un equipo muy serio" que "nunca se da por vencido", mostrándose además "muy orgulloso" por el encuentro y la temporada realizada por el conjunto ruso.

"Creo que hemos jugado bien la mayor parte del partido, en algunos momentos, incluso muy bien. En verdad, no sé qué decir de esta nueva derrota ante Olympiacos. Luchamos durante los 40 minutos y no hemos perdido contra un equipo de tercera división, hemos perdido contra Olympiacos, un equipo muy serio", explicó el base de CSKA, cuyos 23 puntos no fueron suficientes para frenar el arreón final de Spanoulis.

Pese a sumar una nueva derrota ante los griegos -su 'bestia negra'- en una fase final del torneo continental, Teodosic reconoció que está "orgulloso" de haber competido contra "un gran equipo". "Es cierto que esta es la tercera o cuarta 'Final Four' que nos eliminan, pero sabemos que es un gran equipo. Se las arreglaron para volver y nunca se dan por vencidos. Tenemos que felicitarlos", indicó.

"Por supuesto que estamos tristes, pero estoy muy orgulloso de mi equipo por lo realizado durante toda la temporada, e incluso de este partido", añadió la estrella del cuadro ruso, quien admitió que este nuevo varapalo "tal vez no tiene que ver con la suerte". "Tal vez es cosa del destino, no estoy seguro de lo que es", concluyó.