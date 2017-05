Teresa Rodríguez ve legítimo que Participa Priego gobierne con el PSOE, pero avisa que eso la separa de Podemos

Etiquetas

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho este viernes, respecto a la entrada en el nuevo gobierno municipal de Priego de Córdoba del secretario local de Podemos en el municipio y único edil de Participa Priego, David López, que en dicha candidatura "han decidido legítimamente entrar en el gobierno del PSOE", pero que ello "no forma parte de la línea estratégica de Podemos y, por tanto, se han colocado fuera de línea de la organización".

En declaraciones a los periodistas durante el inicio en Córdoba de la 'Ruta 100% Andalucía' de Podemos, Rodríguez ha explicado que Participa Priego es "una candidatura independiente" de Podemos, aunque también sea cierto, como ocurre con Ganemos Córdoba en la capital cordobesa, que "hay una relación de hermandad con las candidaturas de unidad popular, pero también hay un respeto a la autonomía" de las mismas y de sus decisiones.

En relación con ello, Teresa Rodríguez ha recordado que Podemos Andalucía lanzó en su momento "una consigna clara", la de ser una "barrera" para el acceso del PP a los gobiernos municipales, buscando para ello en cada caso conformar una "mayoría alternativa suficiente", pero en la formación morada no confían en el PSOE "lo suficiente como para participar en gobiernos" con este partido, de ahí que la consigna fuese la de "investidura frente al PP, pero luego no cogobierno con el PSOE".

En este sentido y a la pregunta de si se baraja en Podemos la expulsión del partido de David López, por no seguir dicha consigna y tras haberle pedido ya que dimita de su cargo como secretario general de Podemos en Priego, Teresa Rodríguez ha dicho que "ahora mismo ese caso se está debatiendo en el partido", a lo que ha añadido que no es ella quien tiene que decidir si se le expulsa o no de la formación morada, pues tienen "garantías en la organización para que se lleven a cabo ese tipo de procedimientos".