Teresa Rodríguez ve "celo centralista" en Podemos y dice que "de ninguna manera" las listas volverán a hacerse en Madrid

No renunciarán a lo que decidieron los andaluces el 28F: "Ese avance no puede tener retroceso en el discurso de Podemos a nivel global"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha señalado que, en el debate sobre la descentralización que su formación ha puesto sobre la mesa a raíz de la II Asamblea andaluza, está detectando que la organización a nivel estatal "a veces tiene cierto celo centralista", al tiempo que ha advertido que "de ninguna manera" las listas electorales podrían volver a elaborarse desde Madrid como ocurrió en las pasadas elecciones generales.

En una entrevista con Europa Press, Teresa Rodríguez ha explicado que para lograr la federalización de Podemos Andalucía, por el momento, ya tiene autonomía financiera y que la parte "más compleja" se sitúa en la autonomía jurídica, donde tienen que delegar más espacio de trabajo a los técnicos para alcanzar un acuerdo entre ambas partes.

Cabe recordar que las direcciones de Podemos a nivel estatal y a nivel andaluz, capitaneadas por Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez, respectivamente, han creado tres comisiones de trabajo con el fin de buscar "encaje" en los documentos estatales al mandato andaluz que persigue la descentralización de Podemos Andalucía.

Así las cosas, la líder andaluza ha reconocido que no está contenta con los plazos en los que se está desarrollando la negociación entre ambas partes para dar salida al mandato andaluz. "Me hubiera gustado que hubiéramos concluido ese proceso hace meses pero no solo depende de mi, hay una voluntad de llevar adelante un proceso que sea negociado y seguimos en esa negociación mientras siga habiendo recorrido", ha señalado.

De esta manera, Teresa Rodríguez ha garantizado que seguirá "erre que erre" para lograr la descentralización de Podemos Andalucía, si bien ha señalado que existe, por parte de la dirección de Iglesias, "una especie de desconfianza en los territorios periféricos" ante lo que las comunidades "tenemos la responsabilidad de demostrar que tenemos capacidad de gestionar, de decidir de forma más democrática y mejor, porque estamos en el territorio y sabemos qué necesita Andalucía, para decidir nuestras listas electorales, líneas estratégicas y prioridades organizativas".

"En ese debate razonable, buscamos alianza en los territorios a nivel estatal y encontramos una sintonía importante con otros territorios que también necesitan esa autonomía", ha agregado antes de advertir que "no es factible de ninguna manera" que las listas electorales las vuelvan a elaborar otra vez desde la sede central de Podemos.

En cuanto a los plazos para lograr este objetivo de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez ha explicado que "mientras haya viendo avances, merece la pena seguir haciéndolo de esta forma", esto es de forma negociada, aunque ha señalado que "en el momento en el que haya limitaciones claras y caminos cerrados, habrá que plantearse otra cosa". "Mientras haya avances, merece la pena seguir", ha agregado.

De otro lado, ha confiado en que todos los miembros de la organización hayan aprendido de la "tormenta tortuosa" que, a su juicio, fue la campaña de primarias previa a Vistalegre II. Al respecto, ha considerado que tras la Asamblea estatal ha habido "sintonía y todo el mundo ha aceptado los resultados". "Evidentemente sigue habiendo debate y discusiones, sino estaríamos muertos, pero afortunadamente aquello se disipó y todo el mundo se puso a trabajar en el espacio que le dieron los inscritos", ha explicado.

"ANDALUCÍA COMO LA QUE MÁS"

En otro orden de cosas, ha explicado que la pasada semana se reunió con la secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial de Podemos, Meri Pita, a la que trasladó "cuál es el patrimonio programático ha acumulado de Podemos Andalucía, dejando claro que hay un patrimonio constitucional andaluz del que vamos a ser defensores a nivel de discurso sobre modelo de estado".

Ha garantizado así que la formación andaluza no va a renunciar "en ningún caso" a la decisión que tomó el pueblo andaluz el 28F "de ser como la que más". "Aquella fue una decisión mayoritaria en un referéndum en el que los andaluces dijeron que querían ser como Galicia, Euskadi y Cataluña, como nacionalidad histórica", ha agregado.

Ante la dirigente estatal, Rodríguez defendió que ese avance "no puede tener retroceso en nuestro discurso de Podemos a nivel global", algo que van a reivindicar en el modelo de estado que defiende Podemos "en un momento en el que hay una crisis evidente del estado de las autonomía".

CONFLUENCIA CON IU

En cuanto a la confluencia con IU y más organizaciones sociales y políticas en las próximas elecciones andaluzas, Teresa Rodríguez ha considerado que en ambas formaciones los debates "tienen ritmos diferentes".

Además, la portavoz de Podemos Andalucía ha restado importancia al hecho de que el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, aún no haya desvelado si aspirará a repetir en el cargo, pues cree que la coalición de izquierdas "tiene claro el debate de la unidad". A pesar de que no sea Maíllo el que lidere ese proceso, "no creo que eso esté puesto en cuestión", ha dicho.

Tras explicar que para Podemos Andalucía el partido "no es un fin en sí mismo", ha abogado por crear "una herramienta política capaz de convertir en realidad las justas reivindicaciones de la calle y acabar con una situación de desigualdad e injusticia que es evidente", esto es para Rodríguez, "tener la capacidad de ir de la indignación al cambio. Cómo se llame eso y quién lo configure nos preocupa poco".

Se ha referido a las protestas que han recorrido las calles de Andalucía en los últimos meses para indicar que para Podemos "la importancia de que eso siga creciendo y teniendo un peso específico propio, es enorme" ya que apuestan por "generar un espacio donde quienes plantean alternativa en todos los espacios sociales de Andalucía pudiéramos confluir en una alternativa con capacidad de gobernar".

Rodríguez considera que, a diferencia de IU, Podemos Andalucía es una fuerza joven que tiene muchos debates que hacer, entre ellos, cuál es su propuesta programática para que "sea con rigor".

RENTA BÁSICA PARA SALIR DE LA CRISIS

Al respecto, ha señalado que la próxima semana Podemos Andalucía, como hará con otros aspectos económicos y sociales de la comunidad, afrontará un debate orgánico para tomar una posición sobre renta básica, "sobre cómo desarrollar esa renta que recoge el Estatuto pero que no se ha desarrollado en lo más mínimo". Para diseñar una propuesta que sea viable económicamente y deseable socialmente, "para poder plantear también la sociedad andaluza que tenemos unas alternativas que son viables y confiables".

En este sentido, Podemos Andalucía marcará qué posición y discurso va a mantener sobre la renta básica para ultimar un modelo propio y plantear alternativas institucionales "pero también iremos de la mano de las organizaciones sociales que llevan años defendiendo la necesidad de una renta en Andalucía" que, además, "no es solo una cuestión de solidaridad, es también una garantía de reactivar el consumo interno", lo que entiende que es la clave para salir de la crisis económica.

"Un modelo de renta básica andaluza puede ser una buena herramienta para salir de la crisis en Andalucía en clave de igualdad", ha zanjado Teresa Rodríguez.