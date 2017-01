Theo Hernández: "El partido contra el Atlético es muy especial y lo afronto con toda la ilusión del mundo"

Etiquetas

El lateral francés del Deportivo Alavés, Theo Hernández, que se encuentra cedido en el conjunto vasco por el Atlético de Madrid, ha confesado que el partido de este sábado ante los colchoneros "es muy especial" para él, por lo que lo afronta "con toda la ilusión del mundo" y espera poder enfrentarse a su hermano mayor, Lucas.

"Para mí es un encuentro muy especial y lo afronto con mucha ilusión. El Atlético es mi equipo, pero saldré con todas las ganas de del mundo para intentar ganar el partido", señaló Theo sobre el choque de este sábado (16.15 horas) frente al conjunto que dirige Diego Pablo Simeone.

El futbolista galo, de 19 años, llegó al Deportivo Alavés este mismo verano cedido por el Atlético de Madrid, aunque no pudo disputar el partido de la primera vuelta por una claúsula en su contrato de cesión. "No tengo nervios. Estoy a tope para jugar este partido porque en el Calderón no pude y aquí en Mendizorroza, con nuestra afición, vamos a intentar ganarles", manifestó el jugador tras conocer el proyecto del nuevo Mendizorroza.

Además, Theo reconoció que espera un duelo bastante complicado ante un equipo "muy competitivo y difícil de ganar", pero en el que intentarán hacer su "juego" para "intentar ganar el partido". Un encuentro en el que el lateral desea enfrentarse a su hermano Lucas, en las filas rojiblancas. "Espero que mi hermano también pueda jugar el partido, pero vamos a intentar ponérselo difícil este finde", explicó.

Por último, el francés valoró la temporada que está haciendo el equipo albiazul, asentado en la zona media de la clasificación (12º con 23 puntos) y que recientemente ha conseguido una clasificación histórica para las semifinales de la Copa del Rey. "Hemos hecho una primera vuelta espectacular y ahora tenemos que seguir trabajando para estar ahí arriba. No podemos relajarnos", concluyó Theo.