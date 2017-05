Tontxu Rodríguez cree que López ganó el debate a tres y dice que el PSOE "no necesita enfrentamientos ni malas leches"

Etiquetas

El diputado del PSOE por Bizkaia Tontxu Rodríguez cree que el exlehendakari Patxi López ganó este pasado lunes el debate entre los tres candidatos a la Secretaría General del partido, y ha asegurado que los socialistas "no necesitan enfrentamientos ni malas leches".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao para presentar las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Rodríguez ha afirmado que en el debate que enfrentó a López, a Pedro Sánchez y a Susana Díaz hubo "un claro" vencedor, que fue el exlehendakari.

"Patxi López es el único que propuso ante los militantes socialistas dos cosas muy evidentes: una, la unidad del partido y poder solucionar los problemas internos orgánicos, y dos, propuestas para volver a tener legitimidad ante los ciudadanos y credibilidad ante los votantes para volver a ser un partido de Gobierno", ha indicado.

A su juicio, "ayer se vio quién quería un PSOE ganador desde cuotas de la izquierda y quién está más cómodo en la bronca o en el enfrentamiento", algo que "no es bueno" para la formación. "En el debate se vieron dos posiciones no sé si irreconciliables o no del Partido Socialista, y una tercera que es la que, de verdad, habla del PSOE, de organización, de unidad y desarrollo del partido", ha insistido.

El diputado por Bizkaia ha destacado que el partido "no necesita enfrentamientos ni malas leches, sino unidad y esfuerzo para volver a tener una propuesta" que le legitime ante los ciudadanos y le dé credibilidad.