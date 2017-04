Torrico apoya la candidatura de Adolfo Molina a liderar el PP de Córdoba por "continuar un proyecto ganador"

Etiquetas

El parlamentario andaluz del PP por Córdoba Miguel Ángel Torrico ha mostrado este miércoles su apoyo a la candidatura de Adolfo Molina para liderar el PP cordobés, porque, a su juicio, "es la más coherente con la situación del partido hoy en día, y es la continuidad de un proyecto ganador, en el que Adolfo ha sido parte fundamental", en alusión a la etapa de José Antonio Nieto.

En declaraciones a Europa Press, el popular ha valorado que el actual secretario general del PP provincial "conoce los pueblos como nadie", de hecho ha recordado que sigue siendo presidente del PP en Cabra, "que es un ejemplo claro de éxito de una localidad que cogió cuando estaba con tres concejales y ahora está en 14".

Asimismo, el parlamentario regional ha apuntado que el proyecto de Adolfo Molina es "el que respalda mayoritariamente el partido, las estructuras locales, los cargos orgánicos y públicos del partido".

En relación a la candidatura de Rosario Alarcón, ha mostrado su "respeto a las alternativas que cualquier compañero o compañera pueda presentar", porque, ha agregado, "el partido tiene un sistema democrático y está abierto a cualquier tipo de iniciativa".

No obstante, ha comentado que en "lo poco" que conoce del proyecto no cree que "haya una diferencia de fondo con el proyecto de José Antonio Nieto, que representa la continuidad Adolfo Molina", de modo que "puede ser más un matiz de aspecto personal", sobre el que ha mostrado "respeto", pero no cree que "sea lo que el partido necesita".

En cualquier caso, Torrico ha resaltado que "todo el partido trabaja en estos momentos en articular en base a la unidad, que hay una propuesta de consenso", al tiempo que espera que "el partido salga reforzado del 15 Congreso Provincial".

Mientras tanto, el popular, como secretario de la Comisión Organizadora del Congreso (COC) del PP de Córdoba, ha subrayado que su neutralidad es "total en cuanto a las acciones de defensa de la pluralidad del proceso".