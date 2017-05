Toscano garantiza a Susana Díaz que con Sánchez al frente del PSOE tendrá "apoyo" para seguir gobernando Andalucía

Etiquetas

El alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, ha garantizado este miércoles a la candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que con Pedro Sánchez liderando el partido "a partir del día 21, contará con apoyo" para seguir gobernando esta comunidad "lo mejor posible".

En declaraciones a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Toscano ha manifestado que hay dos candidaturas que marcarán el futuro del PSOE y de España "si somos capaces de acertar": por un lado está la "del yo, yo quiero ganar, yo me voy a dejar la piel, yo tengo ilusión, yo merezco ser secretaria general porque Andalucía se me ha quedado chica, yo soy la mejor y yo cuento con los barones", en referencia a la de Susana Díaz, y, por otro lado, la candidatura de la "militancia silenciosa que ha dicho hasta aquí hemos llegado porque nos afiliamos al PSOE para defender a los más débiles y garantizar la igualdad y no para darle tranquilidad al PP ni a los señores del Ibex 35", en referencia a la de Pedro Sánchez.

Toscano, en cuyo municipio anunció Pedro Sánchez que se presentaría a las primarias, ha indicado que pocas veces se encuentra en política a un líder "coherente, con dignidad y que sepa escuchar a los militantes".

En su opinión, Sánchez ha generado un caudal de "esperanza y de ilusión en la militancia que ha cogido por sorpresa a los de siempre". Para Toscano, hay que agradecer a la militancia que haya demostrado al PSOE y a este país que está viva y que otra forma de hacer las cosas es posible.

Asimismo, ha calificado de una "falacia" el discurso de que Pedro Sánchez es responsable de los peores resultados electorales del PSOE, algo que están diciendo algunos dirigentes socialistas.

Ha señalado que no se pueden comparar los resultados electorales del PSOE en la situación en la que actualmente está el país, donde hay una presencia de varios partidos, con la situación de bipartidismo de hace años. Ha defendido además que con Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General, el PSOE recuperó poder porque hoy se gobierna en más comunidades y municipios que antes de que él tomara las riendas del partido.

Se ha mostrado convencido de que después del día 21, el PSOE se "unificará porque hay mucha más madurez y responsabilidad en la militancia que en algunos barones". "A partir del lunes, cuando gane Pedro, Susana contará conmigo y con la militancia que ha apoyado a Pedro para que gobierne lo mejor posible en Andalucía", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que no hay que asustarse de las "tensiones" que han surgido entre los candidatos durante la campaña de las primarias. Ha considerado que el PSOE "ha ganado" con las primarias, porque se está viendo un partido vivo del que está pendiente la ciudadanía.

NO A UNA ALIANZA CON PODEMOS

De otro lado, Toscano ha considerado que no se va a dar nunca "una alianza" del PSOE y Podemos, porque el partido saldrá tan fortalecido el día 21 con Pedro Sánchez, que volverá a recuperar la hegemonía de la izquierda y se harán "pactos puntuales con unos y con otros" como ocurre en la actualidad en varios lugares.

Asimismo, ha apoyado la decisión de Pedro Sánchez de pedir, si es elegido secretario general, la dimisión de Mariano Rajoy, porque hay actualmente un "clamor popular" que demanda que no debe seguir gobernando España.

Toscano ha pedido a los compañeros socialistas que en su día avalaron a Susana Díaz y a Patxi López que, "de una manera útil por el bien del partido", voten el domingo a Pedro Sánchez.