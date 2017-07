Trump Jr. vio a una abogada afín al Kremlin con la promesa de lograr información contra Clinton, según el 'NYT'

Etiquetas

El hijo mayor de Donald Trump, Donald Trump Jr., se reunió durante la campaña presidencial de 2016 con una abogada cercana al Gobierno ruso con la promesa de obtener información que podría dañar a su rival en la carrera por la Casa Blanca, Hillary Clinton, según ha informado el periódico 'The New York Times', que cita fuentes de la propia Casa Blanca.

En la reunión con la abogada, celebrada en la Torre Trump de Nueva York el 9 de junio de 2016, estuvieron además quien era entonces jefe de campaña, Paul Manafort, y el yerno de Trump, Jared Kushner. El sábado el periódico informó del encuentro, pero no se conocía nada del contenido de la reunión.

Fuentes consultadas posteriormente revelaron que el entorno de Trump buscaba con esta reunión información que le pudiera beneficiar en la campaña y afecta así a la cuestión principal que investiga el Congreso sobre la campaña electoral: si la campaña de Trump conspiró con las autoridades rusas. Esta información demostraría que al menos parte de la campaña de Trump estaba dispuesta a aceptar la ayuda de Rusia.

La reunión se produjo apenas dos semanas después de que Trump lograra la nominación del Partido Republicano para las elecciones de noviembre, en las que finalmente se impuso a Hillary Clinton.

Sin embargo, no se sabe si la abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, entregó alguna información comprometedora sobre Clinton, pero las fuentes consultadas por 'The New York Times' sostienen que se daba por hecho que así sería.

Tras difundirse la información de la reunión, Trump Jr. reconoció que se reunión con la abogada rusa a petición de un conocido. "Tras el intercambio de cumplidos, la mujer dijo que tenía información sobre individuos relacionados con Rusia que financiaban al Comité Nacional Demócrata y apoyaban a la señora Clinton. Sus afirmaciones eran vagas, ambiguas y sin sentido. No se dio ninguna información que lo respaldase ni tampoco se ofertó. Rápidamente quedó claro que no tenía información significativa", ha señalado.

El nuevo inquilino de la Casa Blanca está cercado por sus nexos con el Kremlin. En el último capítulo de esta trama, la prensa estadounidense ha sugerido esta semana, en base a unos registros de las reuniones entre James Comey y Trump que hizo el propio Comey, que el ya exdirector del FBI fue destituido por su negativa a frenar las investigaciones sobre la conexión rusa de TRump.