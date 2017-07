Tudanca se postula como solución "frente a la rapiña y el robo de 30 años" de gobierno del PP

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha arengado a los militantes para recuperar el liderazgo socialista en la región "frente a la rapiña y el robo de 30 años" de gobierno del Partido Popular. Tudanca ha sido el encargado de clausurar el Congreso del PSOE regional celebrado a lo largo del fin de semana en Zamora con un discurso centrado en su máximo rival político.

"El PP de Castilla y León ha llamado gobernar a la rapiña y al robo. Hay tantas tramas de corrupción que ya es difícil hasta recordarlas todas: Eólica, Gürtel, Púnica, Solar, Perla Negra, Polígono del Portillo", ha enumerado en declaraciones recogidas por Europa Press.

El líder de los socialistas ha criticado duramente la gestión de Juan Vicente Herrera al frente de la administración regional. "Al tremendo desierto que están creando en esta comunidad de la que sus jóvenes tienen que huir por miles cada año le han llamado estabilidad y progreso", ha manifestado. "Dicen que tenemos menos paro y mucha renta; y si se siguen marchando los jóvenes fuera a buscar trabajo tendremos aún menos paro, claro", ha ironizado.

Tudanca ha señalado la "oportunidad histórica" del PSOE para recuperar el gobierno regional. "No va a ser fácil, pero ya le advierto a la derecha de esta comunidad que por muchos esfuerzos que inviertan, por muchas amenazas que lancen, por muchas mentiras que cuentan, no van a callarnos ni a vencernos", ha indicado.

La "seriedad y decencia" del PSCyL son, a juicio de Tudanca, las principales bazas socialistas de cara al futuro. "No está escrito que se nos vaya a caer el cielo encima si no gobierna el PP en Castilla y León. Esta comunidad no es de nadie, no es un cortijo en el que pueden hacer y deshacer sin que pase nada. El PSOE es un partido serio y somos la alternativa decente para gobernar esta tierra", ha explicado.

REINDUSTRIALIZACIÓN

En materia programática, una vez más la reindustrialización de Castilla y León ha estado muy presente en el discurso de Luis Tudanca. "Vamos a reconstruir esta comunidad pensando en la igualdad, en la lucha contra la brecha salarial, en el empleo joven, en las posibilidades de emprendimiento, en la reindustrialización y en la inversión I+D+I como únicas formas de cambiar el modelo productivo", ha avanzado.

Además, Tudanca ha sacado a relucir el ideario socialista en materia de servicios públicos. "Lucharemos por una educación pública, laica y gratuita, por la gratuidad de los libros y por bajar las tasas universitarias y aumentar las becas. Lucharemos también por mejorar los servicios sociales y atender mejor a nuestros dependientes, por abrir los comedores escolares todo el año y porque ningún niño pase hambre", ha manifestado.

La despoblación, igualmente, ha sido destacada por el líder socialista regional. "Haremos una comunidad que no deje en la estacada a nuestros pueblos, que luche contra la despoblación y que garantice que quienes viven en el medio rural no tengan menos derechos o peores servicios", ha explicado.

El secretario general del PSCyL ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje de apoyo al líder nacional, Pedro Sánchez. "El PSOE ha vuelto y se ha puesto en pie. Los militantes han revitalizado con savia nueva este partido centenario y hoy tenemos un partido socialista unido y fuerte", ha comentado.

En este sentido, Tudanca ha arengado al nuevo líder del PSOE en su pugna por llegar a la Moncloa. "Hoy tenemos un secretario general que ha demostrado la firmeza y el liderazgo que necesita nuestro país para regenerarse. Y os digo que los socialistas de Castilla y León nos dejaremos la piel luchando para que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno de España", ha aseverado.

Luis Tudanca ha finalizado su discurso asegurando que "el rumbo ya está puesto hacia el Gobierno de Castilla y León". Al terminar el acto, el Teatro Ramos Carrión de Zamora se puso en pie al son de la Internacional, que los socialistas, con Tudanca a la cabeza, interpretaron con el puño en alto.