UNIDAD EN EL PSOE CONTRA LA MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS

La moción de censura que ha anunciado Podemos contra el presidente Mariano Rajoy ha generado una inusual unidad en el PSOE, ya que todos los sectores se han posicionado en contra de la iniciativa de Pablo Iglesias. “Con el PSOE han pinchazo en hueso”, resumía a Servimedia una fuente socialista con una frase que sirve para reflejar la postura que mantiene todo el Partido Socialista ante la propuesta de Podemos. Además, también existe unidad en la crítica a las formas empleadas por Iglesias y, en general, al “postureo” con este asunto. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, aclaró que no apoyarán la moción de censura de Unidos Podemos y criticó que Iglesias ha actuado con “la misma mala fe y falta de rigor” que hace un año, cuando propuso un gobierno de coalición y se autoproclamó vicepresidente de un ejecutivo socialista para luego “terminar” votando en contra de un candidato del PSOE, en alusión a la investidura fallida de Pedro Sánchez.La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó que el "nuevo numerito de Pablo Iglesias" es "hacerle un favor a la derecha, como ya hizo hace un año”, con “la única diferencia” de que “falta en la foto el señor Errejón”.Desde el equipo de la candidatura de Pedro Sánchez indicaron a Servimedia que se trata de un “postureo” de Iglesias, porque en España las mociones son constructivas y hay que presentar un programa y un candidato. “No existen mayorías en ninguno de los dos casos”, agregaron. Es la misma línea que defendió el propio Pedro Sánchez horas antes de que se conociera la intención de Podemos, cuando se le preguntó por si el PSOE debía presentar una moción contra Rajoy por los casos de corrupción. En una entrevista en la Ser, Sánchez señaló que en España la moción de censura es “constructiva” y que "ahora no existe mayoría alternativa al PP", ya que cuenta con el respaldo de Ciudadanos. Por ello, dijo que la formación que lidera Albert Rivera debería ser la primera en responder.Por su parte, el expresidente del Congreso y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, acusó a Iglesias de buscar "protagonismo" con su anuncio de moción de censura. Asimismo, aseguró que a Iglesias "le falta crédito" para plantear una moción contra Rajoy, porque "cuando tuvo una oportunidad real de que no hubiera un gobierno del PP votó en contra e impidió que hubiera un gobierno de cambio en este país".Una vez vistas las reacciones de los grupos parlamentarios, entre los que ninguno secundó abiertamente la moción de Podemos, desde la Gestora del PSOE creen que la jugada política de Podemos no le ha salido bien y que Iglesias se ha quedado solo, por lo que vaticinan que esta situación se le puede volver en su contra.