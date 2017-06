UPN, PSN y PPN piden a Barkos que "escuche" a los manifestantes del sábado y el cuatripartito habla de "fracaso"

Etiquetas

UPN, PSN y PPN han puesto en valor la "masiva" manifestación del sábado en Pamplona "en defensa de la bandera de Navarra" y han pedido a la presidenta del Ejecutivo, Uxue Barkos, que "escuche" a los ciudadanos que secundaron la marcha, mientras que los cuatro socios del Ejecutivo han asegurado que "la bandera de Navarra no está en riesgo" y han hablado de "fracaso" de la convocatoria.

En concreto, en declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes, el presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha destacado el "éxito" de participación de la manifestación "pacífica y festiva" que fue "un ejemplo de civismo y reivindicación legítima por parte de una mayoría". Además, ha remarcado que se lanzó "un mensaje muy claro a la presidenta" como es que Navarra "tiene su bandera y no es la ikurriña".

Tras explicar que "por supuesto" UPN ha fletado autobuses desde distintos puntos de la comunidad para asistir a la marcha, Esparza ha afirmado que no comprende el "odio, los insultos y la inquina a quienes convocaron la manifestación y se han adherido". Y ha avanzado que la formación regionalista va a solicitar la comparecencia de la consejera Ana Ollo para saber "quién filmó desde el Palacio de Navarra, por qué, a quiénes y con qué finalidad".

Por su parte, la secretaria general del PSN, María Chivite, también ha valorado el desarrollo de este acto "cívico, de participación ciudadana" a favor de "un símbolo que une a todos los navarros". "Hemos estado sufriendo durante dos o tres semanas insultos y coacciones y lo que se vio es que había ciudadanos que decidieron ir a una convocatoria en la que se decía que la bandera de Navarra es la que nos une a todos", ha remarcado.

En su opinión, "el Gobierno haría bien en hacer una lectura inteligente, desapasionada y constructiva de esa movilización que fue masiva" y ha considerado que "más allá de lo que puedan interpretar, no fue tanto una manifestación en contra del Gobierno del cambio, sino de las políticas identitarias y nacionalistas que está haciendo este Gobierno".

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha dado las gracias "de corazón" a "los miles de navarros que asistieron a la manifestación a apoyar la bandera de Navarra y a plantarle cara a la presidenta del Gobierno" y ha puesto en valor "la unidad de los cuatro partidos constitucionalistas" que se sumaron a la convocatoria. En este sentido, ha avanzado que estudian proponer alguna iniciativa en el Parlamento respecto a la reposición de la ley de Símbolos, pero que está "todavía sin concretar".

"No queremos ver la ikurriña ni en pintura en esta comunidad, por eso salió tantísima gente a la calle", ha sostenido Beltrán, quien ha pedido a Barkos que "escuche a los navarros que le decían en masa que es una presidenta que no les representa y que no les defiende". "Vergüenza tendría que darle que tantísimos miles de navarros se sientan amenazados por ella", ha aseverado.

"LA BANDERA NO ESTÁ EN PELIGRO"

Por el contrario, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "la manifestación ya pasó y que la bandera de Navarra ondeó el 3 de junio y va a seguir ondenado" y ha asegurado que la bandera no está en ninguna situación de riesgo y no corre ningún peligro".

"Las banderas de Geroa Bai, que son también las del Gobierno de Navarra, son la bandera de la bajada del paro, de la reversión de recortes, de la rebaja de las ratios en las aulas, de la calidad de la comida en el CHN, la bajada de las listas de espera, las ayudas sociales, la riqueza de la pluralidad, la bandera de la integración y la bandera de la presencia de Navarra en Europa", ha resaltado.

En cuanto a las alusiones a la presidenta del Gobierno foral en la manifestación, Martínez ha señalado que "todo el mundo es libre de manifestar y expresar lo que sienta" y ha manifestado que "no le vamos a dar muchas más vueltas, porque tampoco lo merecen". "Manifestaciones ha habido siempre muchas, escuchamos las expresiones, las tenemos en cuenta y poco más", ha apuntado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha opinado que la manifestación ha supuesto "un doble fracaso", por un lado, porque "las expectativas que se habían creado de participación en modo alguno responden con el resultado final y si estaban en juego las esencias de Navarra y que desaparezca la bandera, el grado de movilización fue pequeño".

Según ha expuesto, el segundo "fracaso" es porque "para poder tapar y deshacer lo que está suponiendo el cambio y los pasos que se están dando hacia adelante hace falta mucho más que la bandera gigante que llevaban al inicio o el conjunto de banderas que se exhibieron". A su juicio, "hay que seguir profundizando el cambio político, manteniendo la unidad de acción de quienes apostamos por el cambio y no caer en ninguna de las trampas que nos puedan tender quienes defendían el viejo régimen".

Desde Podemos, Laura Pérez ha querido dejar claro que la formación morada "siempre ha defendido los derechos fundamentales y el derecho a manifestación", pero ha afirmado que no comprenden que "se salga a manifestar en favor de una bandera cuando ésta no está en peligro y mucho menos en el contexto y en este momento".

En este sentido, ha considerado que la protesta tenía que haber tenido lugar cuando se derogó la ley de Símbolos y no "justo cuando empiezan a aparecer casos de corrupción a nivel del PP y la aparición del caso de la planta de biogás de Ultzama". "Podemos defiende el derecho de la ciudadanía navarra, nuestra bandera es la bandera de la integración y la justicia social", ha zanjado.

Asimismo, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado que "la derecha y UPN han fracasado" con la convocatoria, ya que, según ha expuesto "la fotografía del sábado no representa mayorías sociales en Navarra y es una fotografía de aislamiento político".

"El cambio plural sigue ocupando la centralidad política y sigue teniendo la iniciativa política, sigue fuerte en Navarra y está en condiciones de seguir revalidando las mayorías que obtuvo en 2015", ha reivindicado Nuin, para quien la bandera de la Comunidad foral "ni estaba en peligro y amenazada la semana pasada ni lo está".