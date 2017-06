UPN, PSN y PPN piden al Gobierno foral que siga adelante con el TAV y EH Bildu dice que se podría generar una "crisis"

Etiquetas

UPN, PSN y PPN han pedido al Gobierno de Navarra que siga adelante con el convenio para que el tren de alta velocidad llegue a la Comunidad foral aunque no cuente con los votos de tres de los partidos del cuatripartito, mientras que EH Bildu ha señalado que si el Ejecutivo foral opta por llevar adelante este asunto "generará una crisis en cuanto a apoyos" y ha confiado en que "eso no se produzca".

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha esperado que "en los próximos días se vayan aclarando las cosas". "El Gobierno de Navarra tendrá que decidir si apuesta por el TAV o por hacer caso a sus socios; si está con el desarrollo en Navarra o con quienes están por el boicot permanente", ha afirmado.

Ha añadido que desde UPN "el objetivo es que el TAV llegue a Navarra y haremos todos los esfuerzos que tengamos que hacer". "Es fundamental estas obra y vamos a hacer lo posible para que llegue a Navarra. Esperamos que el Gobierno ponga de su parte y sea verdad que está de acuerdo con el tren", ha dicho, para pedir a Geroa Bai que "no se deje llevar por quienes están boicoteando obras en Navarra en los últimos 40 años".

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa bai, ha señalado que el Gobierno foral y su partido "seguimos defendiendo que la firma de un convenio es deseable sobre todo cuando entendemos que el PP y UPN han venido a nuestras posiciones, defendiendo que el tren tiene que ser pasajeros y mercancías y la importancia del corredor cantábrico-mediterráneo".

Martínez ha indicado que continúan en la "discrepancia" dentro del cuatripartito y "estamos trabajando para que la respuesta del Gobierno a la propuesta de convenio sea la mejor para los navarros". "El tiempo dirá", ha dicho, para reconocer que "somos conscientes de que estamos ante una decisión difícil, complicada; es un problema que tenemos entre manos".

A su juicio, "un Gobierno como el actual, que cree en el autogobierno y en el Fuero, no puede dar la espalda a una obra tan importante como el tren y hacer como que no pasa nada". "Somos conscientes de que una decisión puede tener repercusiones entre las cuatro fuerzas", ha dicho, para señalar que el Gobierno "tiene que ser decidido, hacer una contrapropuesta a la propuesta de convenio pensando en el interés de Navarra".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que en la reunión del cuatripartito el pasado viernes "quedaron patentes importantes diferencias en torno a este tema". "Son cada vez más importantes", ha dicho, para opinar que "el interés general está también en los consensos políticos". No obstante, ha insistido en que "la discrepancia sobre el fondo es cada vez más manifiesta".

Tras señalar que las "prisas son malas consejeras", ha indicado que el Gobierno "ha puesto el freno en algunos casos demasiadas veces y en otros está corriendo". Ha manifestado Araiz que "no hay ningún aviso" en sus palabras al Ejecutivo, "sino que se trata de fijar posiciones políticas". "Está por ver hasta donde el Gobierno opta por sacar adelante el convenio y si opta por llevarlo adelante generará una crisis en cuanto a apoyos y habrá que valorar hasta no apoyar Presupuestos o qué alcance tendrá", ha dicho, pero ha confiado en que "eso no se produzca".

La socialista María Chivite ha animado a la presidenta Uxue Barkos y a su vicepresidente Manu Ayerdi a que firmen el acuerdo con el Gobierno central para que "el TAV pase por Navarra". Así, ha pedido a Barkos que "salga de su espacio de confort en el cuatripartito y busque apoyos fuera".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha hablado de "nuevo chantaje y otra vuelta de tuerca por quien dirige el Gobierno, que es el señor Araiz, es el que manda, y ha amenazado con que seguir con el convenio traerá consecuencias". "Es una actitud amedrentadora", ha criticado, para valorar que "el Gobierno de España ha dicho que hasta donde no quiera llegar el Gobierno foral llegará él".

Sobre la fórmula de financiación del corredor, ha asegurado que el Gobierno central "tiene claro que va a buscar y apoyar, porque su interés es que la obra llegue lo antes posible, cualquier fórmula que agilice las obras, también a buscar la mejor fórmula".

CANAL DE NAVARRA

En otro orden de cosas, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha señalado, ante la petición de los regantes de la Ribera que piden al Gobierno que lidere las obras del Canal de Navarra, que "los regantes han dicho en muchas ocasiones la necesidad de agua" y es una obra que "hay que llevar adelante". "EH Bildu está en contra de esta infraestructura como ha estado en contra de todas las obras", ha señalado.

Koldo Martínez ha indicado que "el Gobierno del cambio vino aquí para hacer las cosas de forma distinta y está llevando la obra del Canal de forma participativa, contando también con los regantes". "A nosotros no nos gusta la forma de actuar del Gobierno anterior y nosotros hemos dado voz a los regantes, vamos a escuchar, la participación es señal de identidad de este Gobierno", ha apuntado, para señalar que "con lo recogido en los procesos participativos, creemos que es suficiente" la capacidad del Canal y "ampliar más provocaría colisión de intereses con otros regantes que también tienen derecho a regar sus tierras".

Desde EH Bildu, Araiz ha indicado que están "sorprendidos y perplejos" por el manifiesto de las comunidades de regantes, con "frases fuera de lugar". Ha comentado que "hay una escasa demanda por los regantes de este proyecto" y ha defendido "el proceso de participación" y conocer el interés real de los regantes. "A partir de ahí, que se tomen las decisiones", ha expuesto.

Chivite ha pedido al Gobierno de Navarra que "lleve a cabo esta infraestructura" y "con mirada larga, para más de cien años". "Vemos la escasez de agua que tenemos", ha indicado, para añadir que el "caudal de tubería no es suficiente".

Sobre este asunto, Ana Beltrán, del PPN, ha indicado que "los regantes están muy preocupados por la evolución de la segunda fase". Ha indicado que "la responsabilidad del Canal es del Gobierno de Navarra" y se ha mostrado en contra de "un minitubo como pretende el Ejecutivo". "Ante la gran preocupación del Gobierno central por este asunto, el miércoles mantendré una reunión junto a Pérez Lapazarán con la ministra García Tejerina para que se tomen cartas en el asunto", ha dicho.