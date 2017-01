UPN lamenta que "el reconocimiento que tenía Navarra fuera de nuestras fronteras se está dilapidando"

Etiquetas

Pide al Ejecutivo foral que en el nuevo año "deje de hablar ya de la herencia recibida para tapar su incapacidad"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha definido 2016 como "el año de la confusión política, en el que Navarra ha avanzado menos que otras comunidades autónomas" y también ha lamentado que "todo el reconocimiento que tenía la Comunidad foral fuera de nuestras fronteras se está dilapidando".

Esparza ha hecho balance este miércoles en rueda de prensa del año que acaba de terminar, un 2016 en el que el Gobierno foral, sustentado por el cuatripartito, ha generado "multitud de situaciones surrealistas, con declaraciones encontradas, contradictorias en muchos casos y problemas tras problemas". "El rigor brilla por su ausencia", ha asegurado.

Ha afirmado, además, que durante 2016 "se ha puesto en evidencia esa hoja de ruta nacionalista que tiene este Gobierno" y ha considerado que "se han quitado la careta". "Gobiernan para los suyos, con un único y claro objetivo: más nacionalismo para esta tierra", ha sostenido.

En este sentido, ha asegurado que Geroa Bai y EH Bildu, dos de los socios del Ejecutivo, "van a seguir dando pasos y apoyando todo aquello que interpreten que es bueno para que Navarra termine formando parte de Euskadi", mientras que las otras dos formaciones, Podemos e Izquierda-Ezkerra, que ha definido como "populistas", son "manejados a su antojo por los nacionalistas y nunca se plantan".

A juicio de Esparza, a lo largo del pasado año "también han caído esos mantras y muchas de las mentiras que se dijeron en la pasada legislatura sobre la gestión de UPN y la herencia de UPN" y, en lo que se refiere a la economía y el empleo, que "siempre han sido motores y que han situado a esta tierra como referente, tampoco van bien".

"Ya no somos los que menos paro tenemos, los que menos impuestos pagamos, ya no somos la envidia de nadie ni de nada, esa es la realidad. Navarra crece menos que otras comunidades cercanas, paraliza proyectos estratégicos y ha perdido el liderazgo en algo tan importante para el futuro de esta tierra como es la concertación social", ha aseverado.

Para el líder regionalista, el Gobierno de Navarra "ha generado problemas donde no había problemas y no ha generado avances, no ha aportado soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos" y ha criticado que "se afanan en esa política de gestos", mientras que en los temas de verdad "no mejoran".

RETOS DE 2017

De cara al nuevo año, Javier Esparza ha pedido al Gobierno foral y al cuatripartito que "dejen de hablar de la herencia recibida y se centren en solucionar los problemas de los ciudadanos, que ya llevan más de año y medio gobernando". "Lo que están haciendo es hablar de la herencia para querer tapar su incapacidad en la gestión", ha apuntado.

Además, ha esperado que en el año 2017 "los partidos que apoyan al Gobierno dejen de hacer oposición a la oposición" y ha demandado al cuatripartito que "sea exigente pero con el Gobierno, que es el que toma las decisiones y tiene que solventar los problemas".

Según ha dicho el presidente de UPN, en este nuevo año la formación regionalista va a seguir apostando por el Canal de Navarra, el impulso del tren de alta velocidad, una bajada de los impuestos y defendiendo el inglés. Igualmente, apostarán por "la libertad, la igualdad de oportunidades y la libertad de elegir libremente".

Respecto a la política lingüística, Esparza ha querido dejar claro el "sí al euskera" de UPN como patrimonio cultural, pero "no a la imposición y su utilización como arma política". "No es lo mismo Buñuel que Leitza, esa es la realidad", ha argumentado, para agregar que el cuatripartito "no puede pretender cambiar la realidad lingüística de esta comunidad".

Ha deseado, además, que 2017 "no sea el año en el que veamos la ikurriña en las instituciones ni que el 3 de diciembre, día de Navarra, sea también el día de Euskadi".

"Queremos prosperidad y ese va a ser nuestro compromiso. Todo aquello que signifique un futuro mejor va a tener el apoyo de UPN, venga de donde venga", ha asegurado Esparza, quien ha dicho que UPN va a ejercer una oposición "constructiva pensando en la gente", pero que no van a tener "pelos en la lengua para denunciar si se ataca a parte de Navarra".