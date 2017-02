Urbán pide dejar el "ruido" y volver a la política: "No podemos defraudar a la gente que ha levantado Podemos a pulso"

Etiquetas

El eurodiputado y principal representante del equipo de los anticapitalistas 'Podemos En Movimiento', Miguel Urbán, ha abogado este viernes por dejar atrás el "ruido" generado en el seno de la formación por el enfrentamiento entre los sus dos principales líderes y regresar al debate político. "No podemos defraudar a la gente que ha levantado Podemos a pulso", ha enfatizado.

El eurodiputado ha presentado este viernes en Madrid la lista de 'Podemos En Movimiento' para el Consejo Ciudadano Estatal de cara a la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre en un acto en el que ha estado acompañado por la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' y la diputada y activista feminista Beatriz Gimeno.

En el marco del acto celebrado en el Matadero de Madrid, tanto Urbán como Rodríguez han defendido el fin del "ruido" o el "espectáculo" de las últimas semanas ante las discrepancias entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario político, Íñigo Errejón, para regresar al debate sobre cuestiones políticas.

"Fin del espectáculo. Empieza la política, empezamos a madurar como organización y a ser, las caras públicas y los portavoces los primeros, ejemplares en representar al caudal de gente valiosísima que hay en Podemos", ha reclamado la líder de Podemos en Andalucía.

En la misma línea, el eurodiputado Miguel Urbán ha subrayado que en la formación morada "no sobra nadie" pero ha alertado que el "mucho ruido" generado puede provocar "desafección" entre "los imprescindibles" en la formación: "la gente que ha levantado Podemos a pulso".

"Creo que no nos podemos permitir el lujo de defraudar a nuestra gente. Yo creo que no podemos defraudar el proyecto que hemos creado y no podemos defraudar las ansias de cambio de nuestra gente", ha enfatizado Urbán, que ha subrayado que, pese a todo, "no hay riesgo de ruptura en Podemos y el proyecto no está en riesgo".

REGRESAR AL DEBATE POLÍTICO

En este sentido, tanto Urbán como Teresa Rodríguez han considerado fundamental que el partido vuelva a poner el debate político encima de la mesa porque, según ha alertado el eurodiputado, "cuando en los debates desaparece la política parece que simplemente estamos debatiendo de sillones y eso genera desafección".

"Lo que es fundamental es meter política en el debate porque eso es lo que entiende la gente. Tenemos que salir de Vistalegre con un plan para derrotar a la gran coalición y no si es Íñigo o Pablo, eso no es lo importante", ha señalado.

Para la lista de 'Podemos En Movimiento', de la Asamblea Ciudadana Estatal se debe salir "con un plan para construir una sociedad mejor". "Y no en el 2020 ganando unas elecciones, sino desde mañana mismo", ha subrayado Urbán, que ha explicado que ese plan debe servir "para derrotar a la gran coalición del PP-PSOE y Cs".

OPTIMISTA CON LOS RESULTADOS

Así, ha subrayado que esta candidatura supone la mejor opción para lograrlo y se ha mostrado convencido de poder dar la "sorpresa" en la votación de Vistalegre II respecto a otros procesos de votación interna en Podemos. "Representa un podemos más plural, pluralista, un Podemos desde abajo y también un Podemos impugnador. Yo creo que eso lo va a premiar la gente, pero lo que más va a premiar es que hablemos de política", ha enfatizado.

En cualquier caso, Urbán ha dejado claro que su intención no es liderar el partido y ha recordado la máxima que defiende reiteradamente de que "hay que mandar obedeciendo". "Yo creo en los liderazgos colectivos, en repartir las responsabilidades con la gente, yo creo en construir desde abajo con las bases. Quien tiene que ser los verdaderos líderes de Podemos son la gente desde abajo", ha apostillado.

Tanto Urbán como Teresa Rodríguez han reclamado finalmente que el partido se centre en los problemas de la gente en un momento como el actual, un Podemos, ha incidido el eurodiputado, que diga "primero nuestra gente y luego el Ibex 35 y no al revés como están gobernando ahora mismo".

"Cuando hay una situación de desigualdad enorme, de precariedad en el empleo, de elegir entre el desempleo y la semiexclavitud en el trabajo, de cortes de luz y de suministros básicos con beneficios millonarios por parte del oligopolio eléctrico, somos necesarios como fuerza política seria capaz de debatir sobre cuáles son los retos que tenemos por delante para seguir siendo la esperanza de esos más de cinco millones de personas que han depositado su confianza en nosotros", ha defendido la líder de Podemos en Andalucía.