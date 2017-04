CANAL. EL PSOE VATICINA “GRANDÍSIMOS DISGUSTOS” AL GOBIERNO Y AL PP POR LA ‘OPERACIÓN LEZO’

Etiquetas

- Pide la dimisión del fiscal Anticorrupción porque lo del PP es un "suma y sigue, un no parar". El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, vaticinó este lunes “grandísimos disgustos” al Partido Popular y al Gobierno por las consecuencias de la ‘operación Lezo’, bajo la cual se ha detenido y enviado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y está imputado el exministro Eduardo Zaplana.Hernando, en rueda de prensa en el Congreso, afirmó que los populares viven un “auténtico tsunami de corrupción que afecta al partido del Gobierno”, un “suma y sigue” del que deben rendir cuentas. Por lo que han solicitado las comparecencias “urgentes” de los ministros de Interior y Justicia, así como del secretario de Estado de Seguridad y del fiscal general del Estado, en el Congreso y del presidente del Gobierno en la comisión que investigará la financiación irregular “que cada día tiene más visos de no ser tan presunta sino de ser más evidente” del Partido Popular.Dicha comisión, añadió, se va a poner en marcha “en las próximas semanas” porque ya se está abordando con el resto de partidos políticos acelerar la constitución de esta comisión de investigación.De esta manera se pronunció Hernando tras hacerse eco de la reunión en la sede del Ministerio del Interior entre el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el hermano de Ignacio González, Pablo González. El encuentro, según el auto del juez Eloy Velasco que instruye el caso, se produjo el pasado 8 de marzo, justo al día siguiente de que González recibiese supuestamente el ‘chivatazo’ de que estaba siendo investigado.Los socialistas consideran que Nieto debe dar “muchas explicaciones” para convencerles de que “no hablaron de su antigua amistad”, porque según las escuchas “no hablaron precisamente de flores y pájaros, sino de una investigación muy avanzada de la Guardia Civil”.Según varias informaciones, el auto del juez Velasco contiene escuchas de Pablo González a la salida de la reunión en la que le dice a una persona: "El encuentro ha sido muy interesante. Te lo contaría aunque no por teléfono".Por ello, el PSOE ha solicitado la comparecencia “urgente” de Nieto en la Comisión de Interior para rendir cuentas sobre esta reunión que ha confirmado Interior, en la que el Ministerio asegura que no hubo ni una sola referencia a la ‘operación Lezo’.En este contexto, Hernando afirmó que “ante este tsunami de corrupción” que afecta al PP, es “urgente cambiar” al fiscal anticorrupción porque “no es posible en el momento en el que la corrupción que afecta al partido del Gobierno” que haya al frente de Anticorrupción “una persona que ha intentado evitar que se hable de organización criminal y haya intentado limitar registros”.En este sentido, el portavoz del PSOE en el Congreso sostiene que “cada vez” que se conoce una nueva conversación y “se tira un poco del hilo”, se conoce “más de la implicación” del Gobierno con González y sus “manejos”.“Esto es un no parar, un suma y sigue”, dijo Hernando cuando se le preguntó por la imputación del exministro popular Eduardo Zaplana que se conoció en los minutos finales de su comparecencia y que no quiso valorar más por desconocimiento de los hechos.