VENEZUELA. EL PP PIDE AL RESTO DE PARTIDOS “IMPULSAR” CONJUNTAMENTE LA “LIBERACIÓN” DEL PUEBLO VENEZOLANO

La dirección del Partido Popular hizo este miércoles un llamamiento al resto de fuerzas políticas españolas para “impulsar”, en “la medida que sea posible”, la liberación del pueblo de Venezuela, porque “la situación es dramática día a día”.Así lo expuso, en declaraciones en el Congreso de los Diputados, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular Rubén Moreno, tras mantener una reunión con el diputado regional venezolano de Voluntad Popular Lester Toledo y con Rosaura Valentini, mujer del preso político venezolano Yon Goicoechea.“Desde aquí hacemos un llamamiento a todas fuerzas políticas de nuestro país para que, en la medida posible, podamos impulsar la liberación del pueblo de Venezuela”, manifestó Moreno.Recalcó que quienes lo están pasando realmente mal en Venezuela no son quienes están en las instituciones, sino la gente de la calle. “Y lo mínimo que se puede pedir es un respeto a los derechos fundamentales si ya no se respetan otros, como son los simples valores de la democracia”, exigió.Dicho esto, lamentó que Podemos no apoyase la declaración institucional que impulsó el PP en favor de los derechos fundamentales en Venezuela, algo que le llevó a preguntarse si este partido y su líder, Pablo Iglesias, “debe” algo al régimen chavista. Valentini, esposa del opositor venezolano Yon Goicoechea, que tiene la nacionalidad española y se encuentra detenido en Venezuela desde el pasado mes de agosto, pidió “auxilio” visiblemente emocionada ante el “temor” que siente “por la vida” de su familia.Explicó que sus hijos, que también poseen la nacionalidad española, no pueden venir a España y que su marido se encuentra “secuestrado por la policía política” cuando “se demostró su inocencia”. Por ello, denunció que en Venezuela “no hay democracia y estamos luchando por salvar nuestras vidas”.Por último, Toledo señaló que “la dictadura de Venezuela ha puesto a la gente en mucho peligro” y compartió su “temor” por la vida de un ciudadano de nacionalidad española como Goicoechea.