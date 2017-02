(VÍDEO) CONGRESO PP. DEL CASTILLO PUNTUALIZA QUE TRES MANDATOS SEGUIDOS NO SON "UNA LOCURA"

Etiquetas

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . La eurodiputada del PP y exministra de Educación Pilar del Castillo advirtió este viernes que la limitación de mandatos no es "una preocupación de la sociedad española", y señaló que en cualquier caso acumular "tres mandatos no es una locura".En una entrevista en Servimedia, Del Castillo relativizó así la importancia de uno de los debates que se van a desarrollar en el Congreso Nacional del PP: la posibilidad de limitar a dos mandatos, un total de ocho años, la permanencia en cargos directivos orgánicos o institucionales.La eurodiputada recordó que el expresidente del Gobierno José María Aznar se "autoimpuso" el límite de ocho años, por lo que los 'populares' son "pioneros" en este sentido, y concedió que introducirlo en los estatutos del partido "es algo que se puede debatir". No obstante, puntualizó: "Los mandatos tampoco pueden ser muy cortos. Un mandato no tendría sentido. Dos mandatos es algo que es frecuente. Tres mandatos tampoco es una locura, porque a veces la gestión que se hace desde la política necesita tener un recorrido en el tiempo".Además, recordó que el que "haya un número de mandatos u otro no implica que los electores te vayan a elegir", por lo que "es más un problema de que haya más fluidez, más posibilidades de renovación". Pero, en cualquier caso, relativizó: "Tampoco me parece un tema que para la sociedad española sea una preocupación".Preguntada también por la posibilidad de que María Dolores de Cospedal siga siendo secretaria general del PP ahora que también es ministra de Defensa, Del Castillo recordó que "es una fórmula que en el PP ya se ha ensayado" con Ángel Acebes o Francisco Álvarez Cascos, por lo que "no sería nada nuevo".Al contrario, Del Castillo subrayó que "ha habido varias ocasiones en las que esto se ha producido y ha funcionado bien". Como al de la limitación de mandatos, la eurodiputada y exministra tampoco "le daría más importancia al asunto" de Cospedal.