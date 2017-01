(VÍDEO) EL PP ESPERA SACAR AL PSOE DEL ‘NO ES NO’ A LOS PRESUPUESTOS INCLUSO ANTES DE LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

Etiquetas

El Partido Popular espera sacar al PSOE del 'no es no' en materia presupuestaria incluso antes de las enmiendas a la totalidad. Además, asegura que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) algunas medidas de gasto propuestas por Ciudadanos, al que sigue considerando su "socio preferencial".Así lo indicó en un encuentro informativo organizado por Servimedia el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, para quien es "sorprendente" que el PSOE siga insistiendo en que vetará unos PGE que ni siquiera conoce. "Espero que podamos sacar de este 'no es no' en esta materia al PSOE antes de las enmiendas a la totalidad y, si no, que lo consigamos posteriormente a través de las enmiendas. Este es el escenario que contemplamos, pero también ahí tenemos que conseguir que en un primer lugar Ciudadanos, que es el socio preferencial, acepte el marco", expuso.Recordó que el PP ha sellado un acuerdo con C's en base a 150 compromisos y que alguno de ellos implica gasto presupuestario. "Ya incorporaremos algunas medidas (en los PGE) y luego, evidentemente, negociaremos con ellos para ver cuáles son las prioridades y a continuación con el resto de formaciones políticas", indicó. Dicho esto, Hernando aseguró que el PP abrirá el diálogo con "todos" los partidos, a los que pidió que sean "responsables" y "útiles" a través de la negociación a sus compromisos electorales y a sus propuestas en materia presupuestaria y económica.Según el portavoz parlamentario del PP, es "malo" no contar con unos nuevos PGE, ya que "muchos nuevos proyectos quedarían paralizados porque no tienen especificaciones presupuestarias que permitan acometer nuevas obras". "Afectaría de forma muy intensa al proyecto de modernización" del país, arguyó.PRESUPUESTO INCIAL "FINALES DEL MES DE ENERO"Explicó que el Gobierno plantea como escenario que "a finales del mes de enero" o en febrero los diferentes ministerios tengan el Presupuesto inicial y, a partir de ahí, empezar a negociar en más profundidad con el resto de formaciones para su aprobación en los tres meses siguientes. Asimismo, remarcó que el PP y Ciudadanos tienen la "obligación" de sacar adelante el país, pero hizo hincapié en que para ello también necesitan "algunos otros compañeros de viaje", en este caso el PSOE. En esta línea, dijo que la cena que compartieron el pasado lunes en el Palacio de Moncloa Mariano Rajoy y Albert Rivera junto a sus respectivos equipos negociadores tuvo el "objetivo fundamental" de "estrechar lazos y de aumentar la cordialidad". Preguntado por si una vez el PSOE resuelva sus problemas internos el líder socialista y su equipo también serán invitado también a La Moncloa para mantener una reunión en un tono más distendido dijo que "sí", que "cuando quieran". "Todo lo que contribuya a reducir la crispación política es positivo", arguyó.