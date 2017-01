(VÍDEO) HERNANDO (PP) DICE QUE AZNAR “ESTARÁ CON SU CORAZÓN” EN EL CONGRESO NACIONAL

Etiquetas

- “Copiar las cosas que van mal en otros partidos" en las primarias "no es lo más sensato”, advierte. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, dijo estar seguro de que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, estará presente “con su corazón” en el XVIII Congreso Nacional que se celebrará en febrero, pese a que no esté físicamente después de haber renunciado a la Presidencia de Honor de la formación liderada por Mariano Rajoy.Hernando hizo estas consideraciones en un encuentro informativo organizado por Servimedia, donde reconoció que sigue “muchísimo” las publicaciones de FAES, la organización que lidera Aznar, un ‘think tank’ que a su juicio es “muy importante para el centro-derecha” y realiza una “gran tarea”. “Me gustaría que Aznar fuera al Congreso Nacional. Creo que es una persona que siempre tiene que aportar al PP y esto es una decisión personal que yo respeto”, sentenció Hernando, para a renglón seguido añadir que está “seguro” de que “estará con su corazón en el Congreso aunque no está presente físicamente”.Dicho esto, defendió que el que fuera el presidente de honor del PP es una persona que “siempre ha estado muy atenta a todo lo que sucede en el partido y lo seguirá estando”. “Creo que él lo que quiere es contribuir desde la fundación al enriquecimiento político de lo que es un proyecto de centro-derecha que creo que se ha demostrado muy positivo”, resaltó.Explicó que Aznar y Rajoy han asumido el poder en el partido en momentos diferentes históricamente, pero subrayó que “ambos son dos grandes dirigentes que lo han demostrado y hay en los dos elementos de éxito muy importantes”.Así las cosas, negó que existan “posiciones irreconciliables” entre ambos. “Cada uno tiene su carácter, son dos personas distintas, por supuesto, pero con un proyecto común, que pasa por seguir haciendo políticas que contribuyan a que se cree empleo, se superen las dificultades económicas, se rescate a las personas que peor lo han pasado…”, expuso.NO ES “SENSATO” COPIAR LAS PRIMARIASSobre la enmienda del PP de Madrid y su acogida en la dirección nacional, defendió que el partido tiene un modelo que “ha funcionado” y abogó por “seguir ampliando la visión para acercar la participación de los militantes”. No obstante, advirtió que “copiar las cosas que van mal en otros partidos no es lo más sensato”.El PP de Madrid ha presentado una enmienda para que los nuevos Estatutos incorporen que el nombramiento del presidente se haga mediante elección directa de los militantes, a través de un sistema de votación de dos vueltas que, entre otras cosas, pretende "acabar con toda posibilidad de dedazo e insinuación" cuando llegue la sucesión de Mariano Rajoy.“Esto de los eslóganes está muy bien, pero a veces es una simplificación de un proceso de una organización enormemente compleja, como es la del PP, que es la organización política con más militantes de España y de las más relevantes de la Unión Europea”, precisó. En cualquier caso, dijo que “respeta” las enmiendas que puedan presentar las diferentes organizaciones territoriales precisamente porque el Congreso está “para debatir estas cosas”. “De lo que se trata es de intentar mejorar nuestro modelo organizativo y estimular la participación de los militantes”, explicó, al tiempo que dijo que este es el momento de “hablar de todo sin acritud y apriorismos”. COSPEDAL ES UNA “GRAN” SECRETARIA GENERALOtro de los debates en los que estará puesto el foco en el Congreso Nacional es si María Dolores de Cospedal continúa siendo secretaria general del partido, a pesar de haber sido nombrada ministra de Defensa. “Ha sido una gran secretaria general y es evidente que es compatible”, espetó Hernando a este respecto.Dijo que “al final” quien tiene que tomar esta decisión es Rajoy “y ella misma también”, pero descartó cualquier “problema de compatibilidad”, argumentando que “no lo ha habido en el pasado”.“No creo que sea un problema de compatibilidad, sino sencillamente de determinar las funciones de cada uno y en qué sitio quiere estar cada uno y creo que esto lo haremos con naturalidad”, zanjó.