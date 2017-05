(VÍDEO) LA PORTAVOZ DE PODEMOS EN MADRID, SOBRE LA MULTA DE TRABAJO A ECHENIQUE: "ERRORES LOS PODEMOS COMETER CUALQUIERA"

Etiquetas

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden obtenerse llamando a los teléfonos 915450110 o 667154701). Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, aseguró hoy, respecto a la multa de la Seguridad Social a Pablo Echenique por no dar de alta a su asistente personal, que “errores los podemos cometer cualquiera, no pasa nada, pero no es lo mismo que la corrupción del PP”.En una entrevista con Servimedia, Ruiz-Huerta criticó que haya quienes, al hilo de noticias de este tipo, pretenden lanzar el mensaje a los ciudadanos de que todos los políticos son “iguales” y que “la corrupción es la misma” entre todos los partidos.La portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid valoraba así que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social haya propuesto multar a Echenique con entre 10.001 y 25.000 euros por la contratación irregular de su asistente personal, ya que no estaba dado de alta.Sin embargo, el secretario de Organización de Podemos ha anunciado que recurrirá el expediente, al entender que la relación con su asistente personal era entre "autónomo y cliente" y, por tanto, la responsabilidad de pagar a la Seguridad Social era de esta persona y no suya. Añade que multarle sentaría un mal precedente para otros dependientes en España que necesitan ayuda de otros."ROBAR LA ILUSIÓN"A este respecto, Ruiz-Huerta afirmó que no sabe si esta propuesta de sanción es “intencionada”, aunque sí criticó “la utilización que en muchos casos se hace, sobre todo del PP, de implantar un mensaje en la ciudadanía de que somos todos iguales, de que la corrupción es la misma” entre toda la clase política. A su juicio, de esta forma se busca “robar la ilusión” a los ciudadanos y hacerles creer que no hay “alternativa” al PP y que no merecen crédito los “proyectos integrados por gente normal y común, que venimos a las instituciones a gestionar, con nuestros errores y nuestros aciertos”.