(VÍDEO) PRESUPUESTOS. EL GOBIERNO ESPERA UN ACUERDO EN BREVE CON EL PNV "PARA DERROTAR LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD"

El Gobierno espera "llegar a un acuerdo" en las próximas semanas con el PNV para poder superar en el Congreso el primer trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y así "derrotar las enmiendas a la totalidad" que han anunciado tanto el PSOE como Podemos.En una entrevista concedida a Servimedia, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, expresó la "voluntad" del Gabinete de Mariano Rajoy de sacar adelante las cuentas públicas presentadas para este ejercicio y resaltó que si no tuvieran esa pretensión, "nos dedicaríamos a otra cosa" y no se habrían presentado hace dos semanas las cuentas públicas en el Consejo de Ministros."Somos conscientes de que tenemos 137 escaños y es bueno que los ciudadanos lo sepan y tenemos que constituir dos mayorías. Tenemos que tener al menos 175 escaños en el Congreso para poder derrotar las enmiendas de totalidad que piden la devolución y tenemos que contar con 176, uno más, para aprobarlos", explicó.Méndez de Vigo recordó que el Gobierno ha avanzado desde que presentó los Presupuestos el pasado 31 de marzo, ya que se han firmado acuerdos al respecto con Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN y Partido Aragonés, a los que se pretende sumar a Foro Asturias."Con el PNV estamos hablando y creemos que podríamos llegar a un acuerdo", comentó Méndez de Vigo a falta de tres semanas para que el Pleno del Congreso acoja el primer debate sobre las cuentas públicas, en el que la oposición pedirá la devolución de las mismas y el Ejecutivo necesita 175 votos para rechazar todas las enmiendas de totalidad y poder seguir adelante con la tramitación.El acuerdo presupuestario entre el PP y el PNV de momento ya ha sido posible en el País Vasco, donde el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha conseguido sacar adelante las cuentas autonómicas gracias al voto a favor del PSE y la abstención de los populares vascos."FALTARÍA UNO"Méndez de Vigo subrayó que "aun así nos faltaría uno", en referencia a un diputado más, para poder aprobar los Presupuestos cuando en junio culmine el proceso y tenga que celebrarse la última votación en la Cámara Baja, en la que el Gobierno necesitará 176 votos a favor para lograr la ratificación definitiva de las cuentas. En ese momento, junto a Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaría tendría que tener el respaldo de los cinco diputados del PNV y del representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.A juicio del portavoz, la importancia de aprobar los Presupuestos de 2017 es máxima, porque garantizan el "crecimiento sostenible de la economía española" para consolidar que el PIB siga aumentando a un ritmo del 3% y el empleo siga creando medio millón de puestos de trabajo cada año.Recordó que entre los objetivos del Ejecutivo está alcanzar los 20 millones de españoles trabajando en 2020 para garantizar el futuro de las pensiones y las prestaciones sociales, así como lograr el equilibrio presupuestario comprometido con Bruselas.Méndez de Vigo destacó que España atraviesa una situación económica "que va mejor y puede ser muy halagüeña" de mantenerse la tendencia actual, para lo que el Gobierno intenta "buscar mayorías" pese a que "no es fácil" con el fin de aprobar los Presupuestos Generales con la ayuda de otros partidos dispuestos a "arrimar el hombro".