VISTALEGRE II. ERREJÓN LAMENTA LA “CULTURA PERMANENTE DEL ENFRENTAMIENTO” E INSTA A “REMAR JUNTOS” DESDE EL LUNES

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, lamentó este jueves que el partido ha “perdido buena gente por esta cultura permanente del enfrentamiento” y llamó a la reconciliación tras la Asamblea Ciudadana de este fin de semana: “No hagamos ni digamos nada que dificulte que el lunes sigamos todos remando juntos”.Errejón contestó en vídeo en directo desde su perfil de Facebook a una serie de preguntas que le habían dirigido los internautas, que eligió, leyó y contestó él mismo en unos 20 minutos, reiterando las tesis fundamentales de la candidatura ‘Recuperar la ilusión’ que encabeza en la votación al Consejo Ciudadano, que finaliza este sábado, y en la que se enfrenta a otra liderada por el secretario general, Pablo Iglesias.El número dos de Podemos insistió en que para el máximo cargo orgánico de la formación pide el voto para Iglesias, porque es “imprescindible” para el partido y porque le ha “visto hacer cosas extraordinarias” desde el nacimiento de la formación. Ahora bien, reivindicó su propia “lealtad” cuando postula lo que le parecen las mejores ideas, dentro de “un debate que nos debíamos desde hace tiempo”.Errejón proclamó que su lista incluye a “muchos compañeros que desde el primer momento han constituido la materia gris del primer Podemos”, el que buscaba conformar mayorías, “la unidad de los de abajo” y no solamente de la izquierda y “no hablaba sólo a los convencidos”. Éste viene siendo uno de sus argumentos esenciales para cuestionar lo que le parece una deriva de Podemos en los últimos meses. Después llamó a recuperar el Podemos “transversal”, desaconsejó limitarse a “resistir” o “cavar trincheras”, y aseguró que lo que más temen los poderosos no es que este partido les critique, sino que se muestre capaz de “coger las riendas” del país y sustituirles, por haber sido capaz de reunir una mayoría social con un “proyecto ilusionante y confiable”.Así, defendió que en las instituciones se puede hacer “algo profundamente radical”, negando veladamente que hacer política desde la calle, como prioriza Iglesias, sea más rupturista que hacerlo en el Congreso.En este sentido, admitió no estar “de acuerdo con todas las decisiones que toma una parte del equipo actual de Pablo”, aunque les reconoció como “compañeros”. El entorno de Iglesias, compuesto por Irene Montero y Rafael Mayoral, entre otros, ha sido objeto de las críticas que destacados promotores de Podemos como Luis Alegre, Carlos Fernández Liria y Santiago Alba Rico han vertido en los últimos tiempos. Refiriéndose tácitamente a éstos, Errejón lamentó: “Hemos perdido buena gente por esta cultura permanente del enfrentamiento”.Errejón lamentó que el sistema de votación que eligieron los inscritos en Podemos fuera el llamado ‘Desborda’, propugnado por Iglesias, que pondera en favor de la lista ganadora y que se impuso por apenas dos puntos porcentuales al que defendía la candidatura del secretario político. Dijo que le habría gustado otro sistema de votación y “un debate más sosegado”.Pero, como mensaje final, y aun admitiendo que “estos días se está crispando el ambiente” interno, quiso llamar a que el lunes esté “cada uno en su puesto, donde nos haya puesto la militancia”, y “todos a remar juntos”, porque “el adversario está fuera” aunque dentro del partido haya debates legítimos que resolverán los inscritos en la votación. “No hagamos ni digamos nada que dificulte que el lunes sigamos todos remando juntos”, conminó.