VISTALEGRE II. LOS ERREJONISTAS ADVIERTEN AL PP SOBRE LOS TESOREROS QUE TIENEN “IMPUTADOS POR GOLFOS Y POR LADRONES”

El equipo de ‘Recuperar la ilusión’, el del secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, advirtió este sábado al PP de que es necesario que tome “ejemplo” de la formación morada, dado que muchos de sus tesoreros han acabado estando “imputados por golfos y por ladrones”. Así se expresaron Juan Pedro Yllanes y Auxiliadora Honorato en la defensa de los documentos éticos de la candidatura de Errejón. Honorato demandó un partido que deje de “acumular cargos”, porque “hay mucho talento ahí fuera que tiene que entrar”. Por eso, señaló, “decimos que tenemos que tener una persona, un solo cargo” y “tenemos que incorporar a las mujeres mayores de 45 años”, porque “necesitamos la sabiduría de las madres para madurar como organización política”.Por su parte, Yllanes lanzó una advertencia a los dirigentes del PP, a quienes les dijo, en concreto a Rafael Hernando, que tomen “ejemplo” de Podemos, una organización “que no debe dinero a los bancos” y que no tiene tesoreros “imputados por golfos y por ladrones”. Además, recordó que como viene de la judicatura reivindica la independencia y que por eso, aseguró, “una de nuestras grandes apuestas es una Comisión de Garantías que sea independiente económicamente”, y no dependa del Comité de Coordinación de Podemos, es decir, de la ejecutiva.